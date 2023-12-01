Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле
МККК: ночью освободили 19 палестинских заключенных из израильских тюрем
© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Миссия Красного Креста заявила, что ночью способствовала освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем и их переправке на Западный берег реки Иордан.
«
"Прошлой ночью наши команды способствовали освобождению и перевозке 19 палестинских заключенных из израильских мест заключения в Рамаллах. Мы приняли участие в этой операции как нейтральная и независимая гуманитарная организация", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.