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Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле - РИА Новости, 01.12.2023
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10:34 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/mkkk-1913092108.html
Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле
Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле - РИА Новости, 01.12.2023
Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле
Миссия Красного Креста заявила, что ночью способствовала освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем и их переправке на Западный берег реки... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:34
2023-12-01T10:34
в мире
израиль
западный берег реки иордан
рамаллах
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Миссия Красного Креста заявила, что ночью способствовала освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем и их переправке на Западный берег реки Иордан. "Прошлой ночью наши команды способствовали освобождению и перевозке 19 палестинских заключенных из израильских мест заключения в Рамаллах. Мы приняли участие в этой операции как нейтральная и независимая гуманитарная организация", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
израиль
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, рамаллах, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Рамаллах, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле

МККК: ночью освободили 19 палестинских заключенных из израильских тюрем

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Миссия Красного Креста заявила, что ночью способствовала освобождению 19 палестинских заключенных из израильских тюрем и их переправке на Западный берег реки Иордан.
«
"Прошлой ночью наши команды способствовали освобождению и перевозке 19 палестинских заключенных из израильских мест заключения в Рамаллах. Мы приняли участие в этой операции как нейтральная и независимая гуманитарная организация", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданРамаллахХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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