https://ria.ru/20231201/miting-1913243233.html

В Молдавии прошел митинг сторонников и противников государственности

В Молдавии прошел митинг сторонников и противников государственности - РИА Новости, 01.12.2023

В Молдавии прошел митинг сторонников и противников государственности

В центре Кишинева представители патриотического движения Молдавии "Гайдуки" в пятницу пикетировали митинг сторонников объединения республики с Румынией,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:51

2023-12-01T17:51

2023-12-01T17:51

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КИШИНЁВ, 1 дек – РИА Новости. В центре Кишинева представители патриотического движения Молдавии "Гайдуки" в пятницу пикетировали митинг сторонников объединения республики с Румынией, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков гражданских активистов, политиков, поддерживающих идею поглощения Румынией Молдавии, собрались в пятницу днем у памятника Стефана Великого в центре Кишинёва, чтобы чествовать Национальный день Румынии, который отмечается 1 декабря. Митингующие размахивали румынскими флагами, скандируя лозунги "Великая Румыния!", "Бессарабия — румынская земля". Также они принесли плакаты с румынскими политическими деятелями разных лет, включая изображения маршала Иона Антонеску, который во Второй Мировой войне выступал на стороне гитлеровцев. К унионистам вышли члены движения "Гайдуки" с лозунгами в поддержку молдавской государственности, в защиту молдавского языка. Они назвали идею унии с Румынией антигосударственной. Полиция в действия пикетчиков не вмешивалась, но оттеснили две группы митингующих. Далее противники объединения с Румынией направились к зданию администрации президента Молдавии. Там они выступили в поддержку молдавской государственности и в защиту молдавского языка и обвинили власти в Молдавии в попытке отмежеваться от Приднестровья. "Парламентское большинство говорит, что Кишинев должен интегрироваться в Евросоюз без Приднестровья. Но это же сепаратизм. Власти ведут страну не в Европу, а к уничтожению. Что мы за страна, если у нас в парламенте отмечают "унирю (объединение - ред.) с Румынией, соседней страной, что значит, что Молдавия пропадет как страна. Что мы за независимая и нейтральная страна, если в парламенте кричат "Слава Украине"? Те, кто руководят сейчас Молдавией - не патриоты, они предают государство", - заявил лидер "Гайдуков" Адриан Доментюк. Согласно опросам общественного мнения, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

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в мире, румыния, молдавия, кишинев