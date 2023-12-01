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Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.12.2023
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08:47 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/milliardery-1913071380.html
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.12.2023
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 38,575 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец компании... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:47
2023-12-01T08:47
экономика
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 38,575 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 9,14 миллиарда, достигнув 24,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 декабря составляет 316,82 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 2,11 миллиарда долларов, до 30,7 миллиарда. Второе место занимает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,71 миллиарда долларов, до 27,3 миллиарда. Третье место также сохранил за собой Вагит Алекперов. Четвертую строчку по-прежнему занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,07 миллиарда долларов, до 22,9 миллиарда. На пятом месте - Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 1,87 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 20,3 миллиарда. Шестое место снова занял основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось с начала года на 618 миллионов долларов - до 19,3 миллиарда. Седьмой - бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 4,03 миллиарда долларов, до 17,2 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,81 миллиарда долларов, до 15 миллиардов. На девятую строчку опустился совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 2,69 миллиарда долларов с начала года и составляет 14,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 652 миллиона долларов, до 12 миллиардов. А потерял больше всех Сулейман Керимов (его семья до мая прошлого года контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), чье состояние уменьшилось на 650 миллионов долларов с начала года, до 8,34 миллиарда.
https://ria.ru/20231130/milliardery-1912965991.html
https://ria.ru/20231112/milliardery-1908897340.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

BBI: состояние российских миллиардеров с января выросло на 38,6 млрд долларов

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 38,575 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 9,14 миллиарда, достигнув 24,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 декабря составляет 316,82 миллиарда долларов.
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Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 2,11 миллиарда долларов, до 30,7 миллиарда. Второе место занимает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,71 миллиарда долларов, до 27,3 миллиарда. Третье место также сохранил за собой Вагит Алекперов.
Четвертую строчку по-прежнему занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,07 миллиарда долларов, до 22,9 миллиарда. На пятом месте - Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 1,87 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 20,3 миллиарда. Шестое место снова занял основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось с начала года на 618 миллионов долларов - до 19,3 миллиарда.
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Седьмой - бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 4,03 миллиарда долларов, до 17,2 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,81 миллиарда долларов, до 15 миллиардов. На девятую строчку опустился совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 2,69 миллиарда долларов с начала года и составляет 14,5 миллиарда.
Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 652 миллиона долларов, до 12 миллиардов. А потерял больше всех Сулейман Керимов (его семья до мая прошлого года контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), чье состояние уменьшилось на 650 миллионов долларов с начала года, до 8,34 миллиарда.
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