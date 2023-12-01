https://ria.ru/20231201/mezentsev-1913229505.html

Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ

Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ - РИА Новости, 01.12.2023

Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:00

2023-12-01T17:00

2023-12-01T17:00

союзное государство

белоруссия

ульяновская область

ульяновск

дмитрий мезенцев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при содействии Постоянного комитета СГ и международной медиагруппы "Россия Сегодня". Встреча в московской резиденции Союзного государства носила неформальный характер: представители прессы делились своими впечатлениями от поездки, высказывали пожелания о более широком познавательном взаимодействии и задавали вопросы госсекретарю относительно настоящего и будущего союза двух братских стран. Рассказы участников пресс-тура о посещении УАЗа в Ульяновске, фабрики детских игрушек "Полесье" и Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде так или иначе давали импульс к разговору о союзном сотрудничестве во всех сферах. Мезенцев отметил, что за последние два года многое сделано для формирования единой промышленной политики, в частности, в области автомобилестроения, политики в агропроме, где еще предстоит усилить взаимодействие сторон в вопросах селекции и генетики, в банковской и иных сферах, требующих безопасности и равных прав для граждан России и Беларуси. "Сегодня мы можем говорить о реализации стратегии единого научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Уже определено 11 направлений на будущую трехлетку. Но, что не менее важно, пожалуй, впервые приоритетными правительство обозначает культурно-гуманитарные направления. Это колоссальный прорыв. То есть философия определена", - подчеркнул госсекретарь. Он поддержал стремление союзных журналистов больше работать на благо народной дипломатии, ведь ничто так не сближает людей, как познание друг друга через культуру, туризм и прямое общение. "Ваши впечатления – свидетельство того, что у Союзного государства единство такой глубины, такой масштаб исторической общности, что мы обязаны об этом и помнить, и напоминать. Сегодня мы принципиально по-другому оцениваем значимость наших отношений, их масштаб, ценность для людей. Мы обязаны открыть Беларусь для миллионов россиян, которые живут не только в столицах и европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере и юге страны. Вместе с тем мы хотим, чтобы и белорусы почувствовали огромность единой территории Союзного государства. Поэтому мы возрождаем практику пресс-туров. Это будет возвращаться эмоциями, общением, дружбой и новыми знаниями друг о друге", - выразил уверенность Мезенцев.

https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html

https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html

белоруссия

ульяновская область

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, ульяновская область, ульяновск, дмитрий мезенцев, ульяновский автомобильный завод (уаз)