https://ria.ru/20231201/mezentsev-1913229505.html
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ - РИА Новости, 01.12.2023
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:00
2023-12-01T17:00
2023-12-01T17:00
союзное государство
белоруссия
ульяновская область
ульяновск
дмитрий мезенцев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при содействии Постоянного комитета СГ и международной медиагруппы "Россия Сегодня". Встреча в московской резиденции Союзного государства носила неформальный характер: представители прессы делились своими впечатлениями от поездки, высказывали пожелания о более широком познавательном взаимодействии и задавали вопросы госсекретарю относительно настоящего и будущего союза двух братских стран. Рассказы участников пресс-тура о посещении УАЗа в Ульяновске, фабрики детских игрушек "Полесье" и Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде так или иначе давали импульс к разговору о союзном сотрудничестве во всех сферах. Мезенцев отметил, что за последние два года многое сделано для формирования единой промышленной политики, в частности, в области автомобилестроения, политики в агропроме, где еще предстоит усилить взаимодействие сторон в вопросах селекции и генетики, в банковской и иных сферах, требующих безопасности и равных прав для граждан России и Беларуси. "Сегодня мы можем говорить о реализации стратегии единого научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Уже определено 11 направлений на будущую трехлетку. Но, что не менее важно, пожалуй, впервые приоритетными правительство обозначает культурно-гуманитарные направления. Это колоссальный прорыв. То есть философия определена", - подчеркнул госсекретарь. Он поддержал стремление союзных журналистов больше работать на благо народной дипломатии, ведь ничто так не сближает людей, как познание друг друга через культуру, туризм и прямое общение. "Ваши впечатления – свидетельство того, что у Союзного государства единство такой глубины, такой масштаб исторической общности, что мы обязаны об этом и помнить, и напоминать. Сегодня мы принципиально по-другому оцениваем значимость наших отношений, их масштаб, ценность для людей. Мы обязаны открыть Беларусь для миллионов россиян, которые живут не только в столицах и европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере и юге страны. Вместе с тем мы хотим, чтобы и белорусы почувствовали огромность единой территории Союзного государства. Поэтому мы возрождаем практику пресс-туров. Это будет возвращаться эмоциями, общением, дружбой и новыми знаниями друг о друге", - выразил уверенность Мезенцев.
https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html
белоруссия
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, ульяновская область, ульяновск, дмитрий мезенцев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Союзное государство, Белоруссия, Ульяновская область, Ульяновск, Дмитрий Мезенцев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при содействии Постоянного комитета СГ и международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Встреча в московской резиденции Союзного государства носила неформальный характер: представители прессы делились своими впечатлениями от поездки, высказывали пожелания о более широком познавательном взаимодействии и задавали вопросы госсекретарю относительно настоящего и будущего союза двух братских стран.
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
Рассказы участников пресс-тура о посещении УАЗа
в Ульяновске
, фабрики детских игрушек "Полесье" и Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде
так или иначе давали импульс к разговору о союзном сотрудничестве во всех сферах.
Мезенцев отметил, что за последние два года многое сделано для формирования единой промышленной политики, в частности, в области автомобилестроения, политики в агропроме, где еще предстоит усилить взаимодействие сторон в вопросах селекции и генетики, в банковской и иных сферах, требующих безопасности и равных прав для граждан России
и Беларуси
.
"Сегодня мы можем говорить о реализации стратегии единого научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Уже определено 11 направлений на будущую трехлетку. Но, что не менее важно, пожалуй, впервые приоритетными правительство обозначает культурно-гуманитарные направления. Это колоссальный прорыв. То есть философия определена", - подчеркнул госсекретарь.
Он поддержал стремление союзных журналистов больше работать на благо народной дипломатии, ведь ничто так не сближает людей, как познание друг друга через культуру, туризм и прямое общение.
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
"Ваши впечатления – свидетельство того, что у Союзного государства единство такой глубины, такой масштаб исторической общности, что мы обязаны об этом и помнить, и напоминать. Сегодня мы принципиально по-другому оцениваем значимость наших отношений, их масштаб, ценность для людей. Мы обязаны открыть Беларусь для миллионов россиян, которые живут не только в столицах и европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке
, на севере и юге страны. Вместе с тем мы хотим, чтобы и белорусы почувствовали огромность единой территории Союзного государства. Поэтому мы возрождаем практику пресс-туров. Это будет возвращаться эмоциями, общением, дружбой и новыми знаниями друг о друге", - выразил уверенность Мезенцев.