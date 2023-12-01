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Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ - РИА Новости, 01.12.2023
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Союзное государство
 
17:00 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/mezentsev-1913229505.html
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ - РИА Новости, 01.12.2023
Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:00
2023-12-01T17:00
союзное государство
белоруссия
ульяновская область
ульяновск
дмитрий мезенцев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при содействии Постоянного комитета СГ и международной медиагруппы "Россия Сегодня". Встреча в московской резиденции Союзного государства носила неформальный характер: представители прессы делились своими впечатлениями от поездки, высказывали пожелания о более широком познавательном взаимодействии и задавали вопросы госсекретарю относительно настоящего и будущего союза двух братских стран. Рассказы участников пресс-тура о посещении УАЗа в Ульяновске, фабрики детских игрушек "Полесье" и Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде так или иначе давали импульс к разговору о союзном сотрудничестве во всех сферах. Мезенцев отметил, что за последние два года многое сделано для формирования единой промышленной политики, в частности, в области автомобилестроения, политики в агропроме, где еще предстоит усилить взаимодействие сторон в вопросах селекции и генетики, в банковской и иных сферах, требующих безопасности и равных прав для граждан России и Беларуси. "Сегодня мы можем говорить о реализации стратегии единого научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Уже определено 11 направлений на будущую трехлетку. Но, что не менее важно, пожалуй, впервые приоритетными правительство обозначает культурно-гуманитарные направления. Это колоссальный прорыв. То есть философия определена", - подчеркнул госсекретарь. Он поддержал стремление союзных журналистов больше работать на благо народной дипломатии, ведь ничто так не сближает людей, как познание друг друга через культуру, туризм и прямое общение. "Ваши впечатления – свидетельство того, что у Союзного государства единство такой глубины, такой масштаб исторической общности, что мы обязаны об этом и помнить, и напоминать. Сегодня мы принципиально по-другому оцениваем значимость наших отношений, их масштаб, ценность для людей. Мы обязаны открыть Беларусь для миллионов россиян, которые живут не только в столицах и европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере и юге страны. Вместе с тем мы хотим, чтобы и белорусы почувствовали огромность единой территории Союзного государства. Поэтому мы возрождаем практику пресс-туров. Это будет возвращаться эмоциями, общением, дружбой и новыми знаниями друг о друге", - выразил уверенность Мезенцев.
https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html
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белоруссия, ульяновская область, ульяновск, дмитрий мезенцев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Союзное государство, Белоруссия, Ульяновская область, Ульяновск, Дмитрий Мезенцев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Мезенцев подчеркнул важность народной дипломатии для развития СГ

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев встретился с делегацией белорусских и российских журналистов – участников пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при содействии Постоянного комитета СГ и международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Встреча в московской резиденции Союзного государства носила неформальный характер: представители прессы делились своими впечатлениями от поездки, высказывали пожелания о более широком познавательном взаимодействии и задавали вопросы госсекретарю относительно настоящего и будущего союза двух братских стран.
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Рассказы участников пресс-тура о посещении УАЗа в Ульяновске, фабрики детских игрушек "Полесье" и Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде так или иначе давали импульс к разговору о союзном сотрудничестве во всех сферах.
Мезенцев отметил, что за последние два года многое сделано для формирования единой промышленной политики, в частности, в области автомобилестроения, политики в агропроме, где еще предстоит усилить взаимодействие сторон в вопросах селекции и генетики, в банковской и иных сферах, требующих безопасности и равных прав для граждан России и Беларуси.
"Сегодня мы можем говорить о реализации стратегии единого научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Уже определено 11 направлений на будущую трехлетку. Но, что не менее важно, пожалуй, впервые приоритетными правительство обозначает культурно-гуманитарные направления. Это колоссальный прорыв. То есть философия определена", - подчеркнул госсекретарь.
Он поддержал стремление союзных журналистов больше работать на благо народной дипломатии, ведь ничто так не сближает людей, как познание друг друга через культуру, туризм и прямое общение.
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"Ваши впечатления – свидетельство того, что у Союзного государства единство такой глубины, такой масштаб исторической общности, что мы обязаны об этом и помнить, и напоминать. Сегодня мы принципиально по-другому оцениваем значимость наших отношений, их масштаб, ценность для людей. Мы обязаны открыть Беларусь для миллионов россиян, которые живут не только в столицах и европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере и юге страны. Вместе с тем мы хотим, чтобы и белорусы почувствовали огромность единой территории Союзного государства. Поэтому мы возрождаем практику пресс-туров. Это будет возвращаться эмоциями, общением, дружбой и новыми знаниями друг о друге", - выразил уверенность Мезенцев.
 
Союзное государствоБелоруссияУльяновская областьУльяновскДмитрий МезенцевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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