https://ria.ru/20231201/metro-1913254028.html

На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.12.2023

На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Калининской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:39

2023-12-01T18:39

2023-12-01T18:39

москва

метро

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Калининской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы. "На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20231126/metro-1911964729.html

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москва, метро, происшествия