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На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.12.2023
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18:39 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/metro-1913254028.html
На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.12.2023
На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Калининской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:39
2023-12-01T18:39
москва
метро
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Калининской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы. "На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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5
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москва, метро, происшествия
Москва, Метро, Происшествия
На желтой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

В Москве на желтой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТоннель станции метро
Тоннель станции метро - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Тоннель станции метро . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Калининской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает дептранс столицы.
"На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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