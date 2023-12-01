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Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой
Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой
Благодаря усилиям чеченского руководства на передовую в СВО было направлено более 30 тысяч граждан из региона, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:06
2023-12-01T18:06
2023-12-01T18:12
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА новости. Благодаря усилиям чеченского руководства на передовую в СВО было направлено более 30 тысяч граждан из региона, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Хочу отметить Чеченскую Республику. Благодаря усилиям того, что там было сделано руководством, на передовую для нужд Объединенной группировки войск было направлено более трех десятков тысяч граждан", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Медведев отметил, что в Чечне ведется большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач."И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - сказал он.
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дмитрий медведев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой
Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами в зоне СВО