https://ria.ru/20231201/medvedev-1913246327.html

Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой

Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой - РИА Новости, 01.12.2023

Медведев поблагодарил руководство Чечни за помощь с бойцами на передовой

Благодаря усилиям чеченского руководства на передовую в СВО было направлено более 30 тысяч граждан из региона, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:06

2023-12-01T18:06

2023-12-01T18:12

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА новости. Благодаря усилиям чеченского руководства на передовую в СВО было направлено более 30 тысяч граждан из региона, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Хочу отметить Чеченскую Республику. Благодаря усилиям того, что там было сделано руководством, на передовую для нужд Объединенной группировки войск было направлено более трех десятков тысяч граждан", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Медведев отметил, что в Чечне ведется большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач."И свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - сказал он.

https://ria.ru/20231122/vrachi-1910957738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф