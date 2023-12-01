https://ria.ru/20231201/medvedev-1913162664.html

Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками

Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками - РИА Новости, 01.12.2023

Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками

Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:45

2023-12-01T13:45

2023-12-01T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

дмитрий медведев

новосибирск

единая россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками."Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается", - сказал он в ходе приема граждан.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913160268.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, новосибирск, единая россия