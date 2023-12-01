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Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:45
2023-12-01T13:45
2023-12-01T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками."Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается", - сказал он в ходе приема граждан.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Новосибирск, Единая Россия
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Медведев проведет совещание с губернаторами СФО по комплектованию ВС РФ