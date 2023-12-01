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Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 01.12.2023 (обновлено: 13:49 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/medvedev-1913162664.html
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:45
2023-12-01T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
новосибирск
единая россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками."Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается", - сказал он в ходе приема граждан.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913160268.html
россия
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, новосибирск, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Новосибирск, Единая Россия
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками

Медведев проведет совещание с губернаторами СФО по комплектованию ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.
«
"Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается", - сказал он в ходе приема граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияДмитрий МедведевНовосибирскЕдиная Россия
 
 
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