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Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР - РИА Новости, 01.12.2023
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13:41 01.12.2023 (обновлено: 14:28 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/medvedev-1913160431.html
Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР
Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшее время в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:41
2023-12-01T14:28
общество
дмитрий медведев
россия
единая россия
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшее время в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный."Насколько я знаю сейчас планируется введение материнского капитала, особенно, имея ввиду, что следующий год объявлен годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. И тогда к федеральному материнского капиталу добавится и региональный материнский капитал", - сообщил Медведев во время приема граждан в пятницу.
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общество, дмитрий медведев, россия, единая россия, экономика
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Экономика
Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР

Медведев: в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшее время в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный.
«
"Насколько я знаю сейчас планируется введение материнского капитала, особенно, имея ввиду, что следующий год объявлен годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. И тогда к федеральному материнского капиталу добавится и региональный материнский капитал", - сообщил Медведев во время приема граждан в пятницу.
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