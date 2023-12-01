https://ria.ru/20231201/medvedev-1913160431.html

Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР

Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР - РИА Новости, 01.12.2023

Медведев допустил добавление к федеральному маткапиталу региональный в ДНР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшее время в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:41

2023-12-01T14:28

общество

дмитрий медведев

россия

единая россия

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшее время в ДНР к федеральному материнского капиталу добавится и региональный."Насколько я знаю сейчас планируется введение материнского капитала, особенно, имея ввиду, что следующий год объявлен годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. И тогда к федеральному материнского капиталу добавится и региональный материнский капитал", - сообщил Медведев во время приема граждан в пятницу.

https://ria.ru/20231130/vybory-1913013985.html

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общество, дмитрий медведев, россия, единая россия, экономика