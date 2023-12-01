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Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2023
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10:11 01.12.2023 (обновлено: 11:40 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html
Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2023
Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
Государство отдает приоритет задачам развития медицины, говорится в обращении Владимира Путина к участникам конгресса "Национальное здравоохранение". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:11
2023-12-01T11:40
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Государство отдает приоритет задачам развития медицины, говорится в обращении Владимира Путина к участникам конгресса "Национальное здравоохранение". "Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта "здравоохранение" есть результат. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий", — сказал президент.Он отметил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах. Всего за последние годы открылись почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, закуплено самое современное оборудование, а для врачей поликлиник приобретены 14 тысяч автомобилей. Одним из результатов слаженной работы правительства, Минздрава, региональных властей и каждого медработника стало увеличение ожидаемой продолжительности жизни почти до 74 лет.В то же время медицину ждут новые вызовы, отметил Путин."В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности", — сказал глава государства.По его словам, особое внимание нужно уделить решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.Кроме того, Путин особо поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые, рискуя собой, спасают бойцов в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html
https://ria.ru/20231129/bakterii-1912451098.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин

Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Государство отдает приоритет задачам развития медицины, говорится в обращении Владимира Путина к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".
"Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта "здравоохранение" есть результат. Например, построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, это позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий", — сказал президент.
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Он отметил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.
Всего за последние годы открылись почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, закуплено самое современное оборудование, а для врачей поликлиник приобретены 14 тысяч автомобилей.
Одним из результатов слаженной работы правительства, Минздрава, региональных властей и каждого медработника стало увеличение ожидаемой продолжительности жизни почти до 74 лет.
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В то же время медицину ждут новые вызовы, отметил Путин.
"В их числе укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, и, конечно, обеспечение инфекционной безопасности", — сказал глава государства.
По его словам, особое внимание нужно уделить решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.
Кроме того, Путин особо поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые, рискуя собой, спасают бойцов в зоне специальной военной операции.
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