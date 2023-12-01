https://ria.ru/20231201/markirovka-1913049034.html

В России начинаются эксперименты по маркировке радиоэлектроники

В России начинаются эксперименты по маркировке радиоэлектроники - РИА Новости, 01.12.2023

В России начинаются эксперименты по маркировке радиоэлектроники

Эксперименты по маркировке отдельных видов радиоэлектронной и оптоволоконной продукции начинаются в России: специальный код будет наноситься , в частности, на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:29

2023-12-01T01:29

2023-12-01T01:29

наука

экономика

технологии

россия

наука

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперименты по маркировке отдельных видов радиоэлектронной и оптоволоконной продукции начинаются в России: специальный код будет наноситься , в частности, на розетки, светочувствительные проводники, лампы, светотехнику, оптические волокна и волоконно-оптические кабели. Эксперимент по отдельным видам радиоэлектронной продукции продлится до 28 февраля 2025 года. ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") сообщил, что еще до объявления эксперимента по маркировке почти 40 компаний отрасли, в том числе крупнейшие, выразили готовность к участию в нем, а на семи предприятиях прошло изучение производства и технической возможности маркировки. "Это (маркировка - ред.) позволит не допустить на российский рынок неудовлетворительную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья людей, а также для имущества", - объяснил генеральный директор ООО "Эколайт" Федор Немцов. Кроме того, глава АПСС (Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе) Ольга Грекова отметила важность введения такого эксперимента, добавив, что прозрачная система цифровой маркировки должна создать условия для честной конкуренции. "Отечественные производители проигрывают тендеры зарубежным компаниям, которые только делают вид, что производят в России. Например, для госзакупок могут быть представлены образцы светильников, полностью собранных из отечественных компонентов, и цену на них устанавливают низкую, что позволяет выиграть тендер. А потом в серийные изделия ставятся импортные компоненты", - поделилась она. По мнению генерального директора ООО "ЛЕДЕЛ" (производство светильников) Дениса Рябова, маркировка промышленной продукции не только защитит рынок от контрафакта, но и позволит решить две задачи: "Во-первых, правительство РФ получает реальную информацию о ситуации на рынке, на основании которой можно оперативно вырабатывать меры по поддержке отечественных производителей. Во-вторых, маркировка позволяет выявлять схемы ухода от налогов, что в конечном счете увеличивает наполняемость бюджета". В свою очередь, эксперимент по маркировке оптического волокна и волоконно-оптического кабеля закончится 1 декабря 2024 года и позволит отработать практику нанесения маркировки на эту промышленную продукцию для сокращения контрафакта в отрасли. По словам ЦРПТ, на сегодняшний день 60% производителей этого рынка выразили готовность принять участие в пилоте. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798653772.html

https://ria.ru/20231201/markirovka-1913045367.html

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