https://ria.ru/20231201/mariinskiy_teatr-1913218060.html

Государственный академический Мариинский театр

Государственный академический Мариинский театр - РИА Новости, 01.12.2023

Государственный академический Мариинский театр

Один из старейших театров России – Государственный академический Мариинский театр – ведет свою историю с 1783 года, когда 23 июля (12 июля по старому стилю) был РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:15

2023-12-01T16:15

2023-12-01T16:16

справки

мариинский театр

санкт-петербург

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Один из старейших театров России – Государственный академический Мариинский театр – ведет свою историю с 1783 года, когда 23 июля (12 июля по старому стилю) был издан указ императрицы Екатерины II об утверждении театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой", а 16 октября (5 октября по старому стилю) – торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади (ныне Театральная площадь). Его первой постановкой стала комическая опера "Лунный мир" Джованни Паизиелло (итальянская труппа).В 1803 году оперная и балетная труппы отделились от драматической. На сцене шли иностранные оперы и первые произведения русских композиторов.В 1836 году была поставлена опера "Жизнь за царя" Михаила Глинки, открывшая классический период русского оперного искусства. В труппе пели выдающиеся русские певцы Осип Петров, Анна Петрова, Мария Степанова, Семен Гулак-Артемовский и др.В 1840-х годах русская оперная труппа была оттеснена итальянской, находившейся под покровительством двора. Со временем спектакли русской оперной труппы были перенесены на сцену Театра-цирка, расположенного напротив Большого Каменного театра (где продолжались выступления балетной труппы и итальянской оперы). В 1859 году Театр-цирк сгорел. К 1860 году под руководством архитектора Альберто Кавоса здание было восстановлено.14 октября (2 октября по старому стилю) 1860 года состоялось торжественное открытие возрожденного театра, названного Мариинским в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны (1824-1880). Сезон открыла опера "Жизнь за царя". В XIX веке Мариинский театр по праву обрел статус главной музыкальной сцены России. Тогда впервые стал исполняться зарубежный репертуар, в том числе почти все оперы знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера. С приходом в 1863 году композитора и дирижера Эдуарда Направника, сменившего Константина Лядова на посту главного капельмейстера театра, состоялись премьеры самых значительных в истории русской музыки опер: "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Псковитянка", "Майская ночь", "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта" Петра Чайковского, "Демон" Антона Рубинштейна и другие.В 1869 году балетную труппу театра возглавил выдающийся французский и российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа, который продолжил традиции своих предшественников, сохранив такие классические спектакли, как балеты Адольфа Адана "Жизель" и "Корсар", балет Цезаря Пуни "Эсмеральда". В содружестве Петипа и Льва Иванова возникла хореография "Щелкунчика" Чайковского. Свою репутацию хореографа-симфониста Петипа упрочил постановкой балета Александра Глазунова "Раймонда". Его новаторские идеи были подхвачены хореографом Михаилом Фокиным, поставившим в Мариинском "Павильон Армиды" Николая Черепнина, "Лебедя" Сен-Санса, "Шопениану" на музыку Фредерика Шопена, а также балеты, созданные в Париже – "Шехеразаду" Римского-Корсакова, "Жар-птицу" и "Петрушку" Игоря Стравинского.Мариинский театр неоднократно реконструировался. В 1885 году главный архитектор императорских театров Виктор Шретер пристроил к левому крылу здания трехэтажный корпус для театральных мастерских, репетиционных залов, электростанции и котельной. В 1894 году под его руководством деревянные стропила были заменены стальными и железобетонными, надстроены боковые флигели, расширены зрительские фойе. Главный фасад обрел монументальные формы. В 1968-1970 годах в результате генеральной реконструкции театра по проекту Саломеи Гельфер левое крыло здания было "вытянуто" и приобрело нынешний вид.В 1886 году балетные спектакли, до этого продолжавшие идти на сцене Большого Каменного театра, были перенесены в Мариинский. А на месте Большого Каменного возвели здание Санкт-Петербургской консерватории. В XX столетии театр сохранил свое высокое реноме, показав на сцене новые произведения, ставшие классикой жанра.В 1914 году по эскизам известного театрального художника Александра Головина был создан уникальный занавес Мариинского театра, ставший его символом. В 1952 году художники Симон Вирсаладзе и Михаил Зандин изменили его цветовую гамму – вместо темно-красного он стал сине-голубым, в соответствии с основным тоном декора зрительного зала. Правительственным декретом 9 ноября 1917 года Мариинский театр был объявлен Государственным и передан в ведение Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса).В 1918 году художественным руководителем театра стал знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин (1873-1938). В 1920 году театр стал именоваться Государственным академическим театром оперы и балета (ГАТОБ).Наряду с классикой в 1920-е – 1930-е годы на сцене появились современные оперы – "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, "Воццек" Альбана Берга, "Саломея" и "Кавалер розы" Рихарда Штрауса; родились балеты, утвердившие новое хореографическое направление – драмбалет – "Красный мак" Рейнгольда Глиэра, "Пламя Парижа" и "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Лауренсия" Александра Крейна, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и другие.7 января 1934 года постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР театру было присвоено имя его первого наркома Анатолия Луначарского.28 июня 1935 года решением Президиума ЦИК СССР Мариинскому присвоили имя первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) театр был эвакуирован в Пермь, где продолжал работать. В период блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года – 27 января 1944 года, ныне Санкт-Петербург) в здание театра попало более 20 снарядов, но к осени 1944 года оно уже было восстановлено.Некоторые артисты театра, оставшиеся в осажденном городе, в том числе Софья Преображенская, Павел Андреев, выступали в концертах, по радио, участвовали в оперных спектаклях. В 1970-1980-е годы труппа театра сотрудничала с зарубежными хореографами Роланом Пети и Морисом Бежаром (Франция), Джеромом Роббинсоном (США). В 1989 году впервые в репертуар вошли спектакли Джорджа Баланчина (США). С труппой работали Джон Ноймайер (ФРГ), Уильям Форсайт (США), Анжелен Прельжокаж (Франция), Саша Вальц (ФРГ), Уэйн Макгрегор (Великобритания), Ханс ван Манен (Нидерланды) и др. Важным этапом в истории театра в 1980-е годы стали постановки опер Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" дирижером Юрием Темиркановым.В 1988 году музыкальным руководителем Мариинского театра стал Валерий Гергиев, а в 1996 году он занял пост его художественного руководителя-директора (принял руководство оркестром, оперной и балетной труппами). 16 января 1992 года приказом Министерства культуры РСФСР театру было возвращено его историческое название – Государственный академический Мариинский театр.6 ноября 1993 года указом президента России театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.В 1998 году при театре была создана стажерская оперная труппа – Академия молодых оперных певцов. Здесь молодым вокалистам дают возможность профессионально совершенствоваться и готовят его к работе на большой сцене. С началом XXI века театр продолжил сотрудничать с ведущими хореографами мира. Специально для него оригинальные балеты поставили Джон Ноймайер ("Звуки пустых страниц" на музыку Альфред Шнитке, 2001), Алексей Ратманский ("Золушка" Сергея Прокофьева, 2002; "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, 2009), Пьер Лакотт ("Ундина" Чезаре Пуньи, 2006), Бенжамен Мильпье (Without на музыку Фридерика Шопена, 2011), Саша Вальц ("Весна священная" Стравинского, 2013).Вернулись на сцену спектакли Михаила Фокина ("Карнавал" Роберта Шумана, 2008; "Петрушка" Стравинского, 2010), классика советского периода ("Барышня и хулиган" и "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича (оба 2001); "Шурале" Фарида Яруллина, 2009; "Спартак" Арама Хачатуряна, 2010).В 2016 году балетмейстер Юрий Смекалов поставил балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник". В 2017 году – балет Эдуара Дельдевеза "Пахита". Мариинский театр стал первым театром в России, поставившим на своей сцене тетралогию Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" (2003), оперу Рихарда Штрауса "Электра" (2007), оперу Альбана Берга "Воццек" (2009).В настоящее время театр представляет премьеры – оперу Рихарда Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" (2023), оперу Антона Рубинштейна "Демон" (2023), балет Цезаря Пуни "Дочь фараона" в постановке Мариуса Петипа (2023), обновленную версию тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в двух частях – "Золото Рейна" и "Валькирия" (2023) и др. С 2001 года ежегодно проводится Международный фестиваль балета "Мариинский".Его главной стратегией является привлечение звезд мирового балета в культурную столицу России. В 2006 году труппа и оркестр театра получили в свое распоряжение построенный по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева Концертный зал на улице Писарева, 20.2 мая 2013 года за основным зданием театра открылась новая сцена Мариинского. Гала-концерт по случаю открытия начался маршем Сергея Прокофьева "Монтекки и Капуллети" из сюиты "Ромео и Джульетта" и собрал множество политиков, актеров, музыкантов, танцоров и зарубежных гостей. В числе присутствующих был президент России Владимир Путин. Комплекс, разработанный канадским архитектурным бюро, состоит из трех основных площадок – главной сцены, арьерсцены и репетиционной сцены (площадь каждой – около 1000 квадратных метров), а также двух карманов сцены, чуть меньшей площади. Все площадки могут объединяться в единую сцену, а также использоваться независимо. Новое здание театра имеет семь надземных этажей и три подземных. В подземной части расположены автоматизированные склады мягких и жестких декораций, подземный паркинг и технологические помещения. Большой зрительный зал рассчитан на две тысячи человек.Общая площадь здания – около 80 тысяч квадратных метров. На протяжении всей истории театра в его труппе работали блестящие артисты, чье мастерство признано во всем мире. Это такие звезды отечественной сцены, как Мариус Петипа, Анна Павлова, Федор Шаляпин, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и многие другие. Театр был свидетелем расцвета таланта знаменитых театральных художников Константина Коровина, Александра Головина, Симона Вирсаладзе, Федора Федоровского.В последние годы на сцене театра свое мастерство демонстрируют всемирно известные корифеи оперы и балета Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и многие другие.Мариинский театр награжден орденами Ленина (1939), Октябрьской Революции (1983).В 2008 году за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства коллективу театра была объявлена благодарность президента России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, мариинский театр, санкт-петербург