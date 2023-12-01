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В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу

В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу - РИА Новости, 01.12.2023

В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу

Как минимум три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида, сообщают в пятницу службы спасения испанской... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:10

2023-12-01T14:10

2023-12-01T14:49

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МАДРИД, 1 дек - РИА Новости. Как минимум три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида, сообщают в пятницу службы спасения испанской столицы. "Двое пострадавших в результате аварии вертолета на дороге М40. Один из пассажиров выбрался сам, другого спасла мадридская пожарная бригада", - написала служба в социальной сети X, позже добавив, что также пострадал водитель автомобиля, ехавшего по той самой дороге. Оба члена экипажа вертолета были доставлены в больницу: один с легкой черепно-мозговой травмой, другой - с возможным переломом бедра. По данным газеты El Mundo, причиной крушения вертолета, участвовавшего в авиационной ярмарке, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), мог стать сильный порыв ветра.

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авто, мадрид, el mundo, европейское агентство авиационной безопасности (easa), в мире