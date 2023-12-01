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В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу - РИА Новости, 01.12.2023
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14:10 01.12.2023 (обновлено: 14:49 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/madrid-1913173057.html
В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу
В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу - РИА Новости, 01.12.2023
В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу
Как минимум три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида, сообщают в пятницу службы спасения испанской... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:10
2023-12-01T14:49
авто
мадрид
el mundo
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в мире
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МАДРИД, 1 дек - РИА Новости. Как минимум три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида, сообщают в пятницу службы спасения испанской столицы. "Двое пострадавших в результате аварии вертолета на дороге М40. Один из пассажиров выбрался сам, другого спасла мадридская пожарная бригада", - написала служба в социальной сети X, позже добавив, что также пострадал водитель автомобиля, ехавшего по той самой дороге. Оба члена экипажа вертолета были доставлены в больницу: один с легкой черепно-мозговой травмой, другой - с возможным переломом бедра. По данным газеты El Mundo, причиной крушения вертолета, участвовавшего в авиационной ярмарке, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), мог стать сильный порыв ветра.
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авто, мадрид, el mundo, европейское агентство авиационной безопасности (easa), в мире
Авто, Мадрид, El Mundo, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), В мире
В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу

В Мадриде вертолет упал на кольцевую дорогу, пострадали три человека

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 дек - РИА Новости. Как минимум три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида, сообщают в пятницу службы спасения испанской столицы.
«
"Двое пострадавших в результате аварии вертолета на дороге М40. Один из пассажиров выбрался сам, другого спасла мадридская пожарная бригада", - написала служба в социальной сети X, позже добавив, что также пострадал водитель автомобиля, ехавшего по той самой дороге.
Оба члена экипажа вертолета были доставлены в больницу: один с легкой черепно-мозговой травмой, другой - с возможным переломом бедра.
По данным газеты El Mundo, причиной крушения вертолета, участвовавшего в авиационной ярмарке, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), мог стать сильный порыв ветра.
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АвтоМадридEl MundoЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)В мире
 
 
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