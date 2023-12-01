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В белгородском зоопарке впервые родились львята
В белгородском зоопарке впервые родились львята - РИА Новости, 01.12.2023
В белгородском зоопарке впервые родились львята
У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:59
2023-12-01T16:59
2023-12-01T19:31
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БЕЛГОРОД, 1 дек — РИА Новости. У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации. Как указано на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте", львица Лулу и лев Бонапарт с середины лета начали жить вместе."Лулу преподнесла Бонапарту очаровательный подарок прямо ко Дню матери. Львица и трое малышей чувствуют себя хорошо. Мы внимательно следим за их состоянием, ведь это первое потомство Лулу, и все очень переживают!" — рассказали в зоопарке.Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров."Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами", —отметили в учреждении. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.
https://ria.ru/20230720/lvitsy-1885343694.html
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белгород, общество
Хорошие новости, Белгород, Общество
В белгородском зоопарке впервые родились львята
В белгородском зоопарке львица Лулу родила троих котят в День матери
БЕЛГОРОД, 1 дек — РИА Новости.
У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба
организации.
Как указано на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте", львица Лулу и лев Бонапарт с середины лета начали жить вместе.
"Лулу преподнесла Бонапарту очаровательный подарок прямо ко Дню матери. Львица и трое малышей чувствуют себя хорошо. Мы внимательно следим за их состоянием, ведь это первое потомство Лулу, и все очень переживают!" — рассказали в зоопарке.
Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров.
"Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами", —отметили в учреждении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.
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