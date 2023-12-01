https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html

В белгородском зоопарке впервые родились львята

В белгородском зоопарке впервые родились львята - РИА Новости, 01.12.2023

В белгородском зоопарке впервые родились львята

У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:59

2023-12-01T16:59

2023-12-01T19:31

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БЕЛГОРОД, 1 дек — РИА Новости. У семейства львов в Белгородском зоопарке родились трое котят, это произошло впервые за всю историю учреждения, сообщила пресс-служба организации. Как указано на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте", львица Лулу и лев Бонапарт с середины лета начали жить вместе."Лулу преподнесла Бонапарту очаровательный подарок прямо ко Дню матери. Львица и трое малышей чувствуют себя хорошо. Мы внимательно следим за их состоянием, ведь это первое потомство Лулу, и все очень переживают!" — рассказали в зоопарке.Отмечается, что как минимум на два месяца вход в львятник будет строго ограничен. Администрация старается минимизировать стресс для самки и котят, а также просит не кричать и не шуметь у вольеров."Как только львята подрастут — примерно через три месяца, — они начнут проявлять самостоятельность, и вы сможете увидеть прелестных малышей своими глазами", —отметили в учреждении. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, это событие стало первым в истории Белгородского зоопарка. Пол котят еще неизвестен. Позже в социальных сетях проведут голосование, где желающие смогут выбрать им имена.

https://ria.ru/20230720/lvitsy-1885343694.html

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белгород, общество