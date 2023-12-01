https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913227850.html

Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию

Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию - РИА Новости, 01.12.2023

Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:55

2023-12-01T16:55

2023-12-01T16:55

в мире

белоруссия

сербия

александр вучич

александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. "Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами", - сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.

https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сербия, александр вучич, александр лукашенко