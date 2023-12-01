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Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию - РИА Новости, 01.12.2023
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16:55 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913227850.html
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию - РИА Новости, 01.12.2023
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:55
2023-12-01T16:55
в мире
белоруссия
сербия
александр вучич
александр лукашенко
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. "Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами", - сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.
https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html
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в мире, белоруссия, сербия, александр вучич, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Сербия, Александр Вучич, Александр Лукашенко
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию

Вучич заявил, что хочет организовать визит Лукашенко в Сербию в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич.
"Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами", - сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае.
Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
20 ноября, 14:54
 
В миреБелоруссияСербияАлександр ВучичАлександр Лукашенко
 
 
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