https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913227850.html
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию - РИА Новости, 01.12.2023
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:55
2023-12-01T16:55
2023-12-01T16:55
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белоруссия
сербия
александр вучич
александр лукашенко
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в будущем году может посетить с визитом Сербию, заявил президент этой страны Александр Вучич. "Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами", - сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. Ранее на полях форума Вучич побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко, назвал Белоруссию дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи лидеров в 2024 году.
https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сербия, александр вучич, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Сербия, Александр Вучич, Александр Лукашенко
Вучич не исключил, что Лукашенко в 2024 году приедет в Сербию
Вучич заявил, что хочет организовать визит Лукашенко в Сербию в 2024 году