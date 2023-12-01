https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913191919.html
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае - РИА Новости, 01.12.2023
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:01
2023-12-01T15:01
2023-12-01T15:01
в мире
александр лукашенко
гитанас науседа
литва
латвия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы. "Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать", - приводит слова президента Литвы агентство Delfi. По его словам, "стоять плечом к плечу" с белорусским президентом "было бы лицемерно". Отмечается, что общую фотографию после конференции бойкотировали также президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Польши Анджей Дуда.
https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html
литва
латвия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, гитанас науседа, литва, латвия, польша
В мире, Александр Лукашенко, Гитанас Науседа, Литва, Латвия, Польша
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае
Главы Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28