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Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае - РИА Новости, 01.12.2023
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15:01 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913191919.html
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае - РИА Новости, 01.12.2023
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:01
2023-12-01T15:01
в мире
александр лукашенко
гитанас науседа
литва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы. "Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать", - приводит слова президента Литвы агентство Delfi. По его словам, "стоять плечом к плечу" с белорусским президентом "было бы лицемерно". Отмечается, что общую фотографию после конференции бойкотировали также президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Польши Анджей Дуда.
https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html
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в мире, александр лукашенко, гитанас науседа, литва, латвия, польша
В мире, Александр Лукашенко, Гитанас Науседа, Литва, Латвия, Польша
Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае

Главы Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы.
"Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать", - приводит слова президента Литвы агентство Delfi.
По его словам, "стоять плечом к плечу" с белорусским президентом "было бы лицемерно". Отмечается, что общую фотографию после конференции бойкотировали также президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Польши Анджей Дуда.
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В миреАлександр ЛукашенкоГитанас НауседаЛитваЛатвияПольша
 
 
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