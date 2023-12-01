https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913191919.html

Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае

Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае - РИА Новости, 01.12.2023

Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на COP28 в Дубае

Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:01

2023-12-01T15:01

2023-12-01T15:01

в мире

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гитанас науседа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться вместе с их белорусским коллегой Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы. "Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать", - приводит слова президента Литвы агентство Delfi. По его словам, "стоять плечом к плечу" с белорусским президентом "было бы лицемерно". Отмечается, что общую фотографию после конференции бойкотировали также президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Польши Анджей Дуда.

https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html

литва

латвия

польша

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в мире, александр лукашенко, гитанас науседа, литва, латвия, польша