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В Луганске две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Луганске две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 01.12.2023
В Луганске две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Две школы эвакуировали в Луганске в пятницу утром из-за сообщения о минировании, ведется обследование зданий взрывотехниками, сообщило правительство ЛНР в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:23
2023-12-01T12:23
2023-12-01T12:24
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Две школы эвакуировали в Луганске в пятницу утром из-за сообщения о минировании, ведется обследование зданий взрывотехниками, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале. "Сегодня в 9.15 поступило сообщение о заминировании двух столичных школ - СШ № 48 и СШ № 57", - говорится в сообщении правительства региона. Отмечается, что администрации образовательных организаций оперативно эвакуировали из зданий школ всех учащихся и сотрудников. В 48-й школе были эвакуированы 538 детей и 52 сотрудника, в 57-й - 1020 детей и 70 работников. Экстренные службы оперативно прибыли на место, на данный момент обследование зданий взрывотехниками продолжается.
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луганск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Школы №48 и №57 эвакуировали утром в Луганске из-за сообщения о минировании