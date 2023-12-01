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Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана
Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и израильского города Кирьят-Шмона, два пуска перехвачены... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:40
2023-12-01T18:40
2023-12-01T18:42
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и израильского города Кирьят-Шмона, два пуска перехвачены системой ПВО, нанесен ответный удар. Кроме того, армия сообщила о нанесении удара по "ячейке", действовавшей в Ливане рядом с окрестностями израильского поселения Зарит. "Было выявлено несколько пусков, летевших из Ливана в сторону постов ЦАХАЛ в районе населенных пунктов Рош-ха-Никра и Маргалиот, а также в направлении города Кирьят-Шмона. Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два пуска в районе Кирьят-Шмоны. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, ливан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана
ЦАХАЛ заявил о пусках из Ливана в сторону постов, два из них перехватили
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и израильского города Кирьят-Шмона, два пуска перехвачены системой ПВО, нанесен ответный удар.
Кроме того, армия сообщила о нанесении удара по "ячейке", действовавшей в Ливане рядом с окрестностями израильского поселения Зарит.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
"Было выявлено несколько пусков, летевших из Ливана в сторону постов ЦАХАЛ в районе населенных пунктов Рош-ха-Никра и Маргалиот, а также в направлении города Кирьят-Шмона. Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два пуска в районе Кирьят-Шмоны. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
США боятся перемирия в Газе
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.