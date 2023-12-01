https://ria.ru/20231201/likhoradka-1913276238.html
У прибывшего в Россию пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку Денге
У прибывшего в Россию пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку Денге - РИА Новости, 01.12.2023
У прибывшего в Россию пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку Денге
Данные о прибывшем в "Шереметьево" из Шри-Ланки пассажире с признаками "заразной лихорадки Денге" не соответствуют действительности, у больного выявили грипп,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:53
2023-12-01T21:53
2023-12-01T22:09
шри-ланка
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шереметьево (аэропорт)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Данные о прибывшем в "Шереметьево" из Шри-Ланки пассажире с признаками "заразной лихорадки Денге" не соответствуют действительности, у больного выявили грипп, сообщил Роспотребнадзор по Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают лихорадку Денге. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что врачи не выявили инфекции у пассажира рейса после осмотра и сдачи тестов."В связи с распространением в СМИ, в телеграмм-канале информации о прибывшем в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки пассажира с признаками "крайне заразной лихорадки Денге", Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится на сайте ведомства.Уточняется что после осмотра и лабораторных исследований особо опасные инфекции у больного, в том числе лихорадка Денге, не выявлены - у него грипп.Ведомство рекомендует пассажирам рейса Шри-Ланка – Москва, прибывшего в аэропорт Шереметьево 29 ноября при появлении признаков острых респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и сообщить о рейсе из Шри-Ланки.
https://ria.ru/20231130/vich-1912884100.html
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шри-ланка, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шереметьево (аэропорт), здоровье - общество, общество
Шри-Ланка, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Шереметьево (аэропорт), Здоровье - Общество, Общество
У прибывшего в Россию пассажира из Шри-Ланки не выявили лихорадку Денге
Роспотребнадзор: у пассажира из Шри-Ланки не выявили заразную лихорадку Денге