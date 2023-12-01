https://ria.ru/20231201/lavrov-1913261580.html

"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку

"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку - РИА Новости, 01.12.2023

"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая попыталась исказить его заявление об ОБСЕ. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:30

2023-12-01T19:30

2023-12-01T20:37

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая попыталась исказить его заявление об ОБСЕ.На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров заявил, что ему безразличен итог этого саммита. При этом, задавая вопрос российскому дипломату, немецкая журналистка исказила его слова, заявив, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ."Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <...> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — ответил ей Лавров.Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Скопье в среду вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231130/zasedanie-1913035061.html

https://ria.ru/20231201/es-1913173959.html

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в мире, россия, германия, северная македония, сергей лавров, обсе