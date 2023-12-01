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"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку - РИА Новости, 01.12.2023
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19:30 01.12.2023 (обновлено: 20:37 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/lavrov-1913261580.html
"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку
"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку - РИА Новости, 01.12.2023
"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая попыталась исказить его заявление об ОБСЕ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:30
2023-12-01T20:37
в мире
россия
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северная македония
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая попыталась исказить его заявление об ОБСЕ.На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров заявил, что ему безразличен итог этого саммита. При этом, задавая вопрос российскому дипломату, немецкая журналистка исказила его слова, заявив, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ."Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. &lt;… &gt; Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. &lt;...&gt; Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — ответил ей Лавров.Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Скопье в среду вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231130/zasedanie-1913035061.html
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в мире, россия, германия, северная македония, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Германия, Северная Македония, Сергей Лавров, ОБСЕ
"У вас так принято". Лавров поставил на место немецкую журналистку

Лавров попросил немецкую журналистку не искажать его слова об ОБСЕ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая попыталась исказить его заявление об ОБСЕ.
На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров заявил, что ему безразличен итог этого саммита. При этом, задавая вопрос российскому дипломату, немецкая журналистка исказила его слова, заявив, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ.
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"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <...> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — ответил ей Лавров.
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Скопье в среду вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.
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* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
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