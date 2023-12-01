https://ria.ru/20231201/lavrov-1913240575.html

В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023

В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

Внешнеполитическая служба Евросоюза на просьбу РИА Новости прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

в мире

россия

сергей лавров

жозеп боррель

обсе

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Евросоюза на просьбу РИА Новости прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Скопье, где проходила министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), напомнили о якобы "единстве" Запада в осуждении России. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ заявил, что ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из македонской столицы показывает их страх перед "любым честным разговором с фактами на руках". "Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье – ред.), что… Россия нарушает… принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция… Встреча должна стать для (Сергея – ред.) Лаврова хорошей возможностью напрямую услышать участников… чтобы потом передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему едины в осуждении агрессивного противоправного поведения России", - сообщили РИА Новости во внешнеполитической службе ЕС. Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла в Скопье 30 ноября - 1 декабря. В Северной Македонии у российского министра был очень напряженный график встреч. Лавров сообщал, что есть несколько просьб о встречах, в том числе от западных представителей, он подчеркнул, что российская сторона встретится со всеми. В частности, Лавров провел встречи с главами МИД Армении, Венгрии, Казахстана, Северной Македонии, Мальты, Сербии, пообщался с австрийским министром иностранных дел. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html

https://ria.ru/20231127/obse-1912108083.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, жозеп боррель, обсе, евросоюз