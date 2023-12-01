https://ria.ru/20231201/laos-1913235325.html

Лаос попросил Россию о преференциях на нефть

Лаос попросил Россию о преференциях на нефть - РИА Новости, 01.12.2023

Лаос попросил Россию о преференциях на нефть

Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:24

2023-12-01T17:24

2023-12-01T17:24

лаос

россия

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Лаосская сторона предложила российской стороне рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть между нефтяными компаниями Лаоса и российскими нефтяными компаниями на основе двустороннего соглашения между правительствами двух стран", - следует из протокола, принятого по итогам заседания. Лаосская сторона также попросила российскую сторону поддержать наращивание потенциала в области реагирования на химические чрезвычайные ситуации в Лаосской Народно-Демократической Республике. Более того, обе стороны "выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в области мирное использование атомной энергии".

https://ria.ru/20231126/spg-1911887061.html

лаос

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лаос, россия, экономика, цены на нефть