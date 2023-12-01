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Лаос попросил Россию о преференциях на нефть - РИА Новости, 01.12.2023
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17:24 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/laos-1913235325.html
Лаос попросил Россию о преференциях на нефть
Лаос попросил Россию о преференциях на нефть - РИА Новости, 01.12.2023
Лаос попросил Россию о преференциях на нефть
Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:24
2023-12-01T17:24
лаос
россия
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Лаосская сторона предложила российской стороне рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть между нефтяными компаниями Лаоса и российскими нефтяными компаниями на основе двустороннего соглашения между правительствами двух стран", - следует из протокола, принятого по итогам заседания. Лаосская сторона также попросила российскую сторону поддержать наращивание потенциала в области реагирования на химические чрезвычайные ситуации в Лаосской Народно-Демократической Республике. Более того, обе стороны "выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в области мирное использование атомной энергии".
https://ria.ru/20231126/spg-1911887061.html
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лаос, россия, экономика, цены на нефть
Лаос, Россия, Экономика, Цены на нефть
Лаос попросил Россию о преференциях на нефть

Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лаос попросил Россию рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«
"Лаосская сторона предложила российской стороне рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть между нефтяными компаниями Лаоса и российскими нефтяными компаниями на основе двустороннего соглашения между правительствами двух стран", - следует из протокола, принятого по итогам заседания.
Лаосская сторона также попросила российскую сторону поддержать наращивание потенциала в области реагирования на химические чрезвычайные ситуации в Лаосской Народно-Демократической Республике.
Более того, обе стороны "выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в области мирное использование атомной энергии".
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ЛаосРоссияЭкономикаЦены на нефть
 
 
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