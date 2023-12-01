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Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 01.12.2023
Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Рубль сдает позиции в первый день зимы: курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, впервые с 20 ноября, курс юаня растет до 12,59 рубля, евро – до 98,16 рубля, РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:55
2023-12-01T12:55
2023-12-01T13:00
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рубль сдает позиции в первый день зимы: курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, впервые с 20 ноября, курс юаня растет до 12,59 рубля, евро – до 98,16 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.54 мск растет на 56 копеек, до 90,01 рубля, юаня - на 10 копейку, до 12,59 рубля, евро - на 75 копеек, до 98,16 рубля.
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московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября