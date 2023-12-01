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В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором - РИА Новости, 01.12.2023
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22:17 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kurer-1913278141.html
В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором
В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором - РИА Новости, 01.12.2023
В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором
Курьер, поцарапавший автомобиль такси и угрожавший топором его водителю в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:17
2023-12-01T22:17
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Курьер, поцарапавший автомобиль такси и угрожавший топором его водителю в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. В четверг вечером в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси, сообщивший, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов угрожал ему топором и повредил автомобиль "Киа". После этого нападавший скрылся. "В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта - 35-летнего местного жителя", - сообщает пресс-служба. Полицейские установили, что первоначально конфликт между мужчинами возник у дома 1 по проспекту Медиков. Тогда таксист распылил в лицо оппоненту содержимое газового баллончика и уехал. Курьер же догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте и с помощью топора "взял реванш". По данным местных СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", курьер с топором передвигался на байке с наклейками "ВкусВилл". В маркетплейсе ранее сообщили, что вычислили доставщика и отключили его от системы.
https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913167132.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором

МВД: в Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Курьер, поцарапавший автомобиль такси и угрожавший топором его водителю в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
В четверг вечером в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси, сообщивший, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов угрожал ему топором и повредил автомобиль "Киа". После этого нападавший скрылся.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта - 35-летнего местного жителя", - сообщает пресс-служба.
Полицейские установили, что первоначально конфликт между мужчинами возник у дома 1 по проспекту Медиков. Тогда таксист распылил в лицо оппоненту содержимое газового баллончика и уехал. Курьер же догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте и с помощью топора "взял реванш".
По данным местных СМИ, в том числе интернет-издания "Фонтанка", курьер с топором передвигался на байке с наклейками "ВкусВилл". В маркетплейсе ранее сообщили, что вычислили доставщика и отключили его от системы.
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