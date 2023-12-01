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Фонд развития промышленности Кубани поддержит проекты трех производителей - РИА Новости, 01.12.2023
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Краснодарский край
 
20:16 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/kuban-1913267178.html
Фонд развития промышленности Кубани поддержит проекты трех производителей
Фонд развития промышленности Кубани поддержит проекты трех производителей - РИА Новости, 01.12.2023
Фонд развития промышленности Кубани поддержит проекты трех производителей
Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию изготовления станков и пищевого оборудования, а также создание производства... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:16
2023-12-01T20:16
краснодарский край
краснодарский край
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию изготовления станков и пищевого оборудования, а также создание производства строительных материалов, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "С поддержкой Фонда развития промышленности Кубани создадут и модернизируют производство трех предприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержку двум предприятиям оказали по программе "Проекты развития (краевое финансирование)". Порядка 18 миллионов рублей направят на создание производства железобетонных свай строительной фирме. Компания намерена закупить отечественное оборудование, благодаря этому заём будет выдан под 2% годовых. Кроме того, производитель фрезерных станков получит заем в 10,6 миллиона рублей на закупку оборудования. Предпринимателю как обладателю знака "Сделано на Кубани" также одобрили заём по льготной ставке 2% годовых. По программе "Бизнес оборот" одобрен заём в 50 миллионов рублей производителю пищевого оборудования. Средства направят на закупку материалов для увеличения выпуска партий продукции, добавляют власти. По словам директора Фонда развития промышленности региона Дмитрия Цаплева, с начала года фонд профинансировал свыше 40 кубанских производителей на сумму более 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231127/poruchenie-1912252232.html
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краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Фонд развития промышленности

Фонд развития промышленности Кубани поддержит проекты трех производителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края профинансирует модернизацию изготовления станков и пищевого оборудования, а также создание производства строительных материалов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"С поддержкой Фонда развития промышленности Кубани создадут и модернизируют производство трех предприятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что поддержку двум предприятиям оказали по программе "Проекты развития (краевое финансирование)".
Порядка 18 миллионов рублей направят на создание производства железобетонных свай строительной фирме. Компания намерена закупить отечественное оборудование, благодаря этому заём будет выдан под 2% годовых. Кроме того, производитель фрезерных станков получит заем в 10,6 миллиона рублей на закупку оборудования. Предпринимателю как обладателю знака "Сделано на Кубани" также одобрили заём по льготной ставке 2% годовых.
По программе "Бизнес оборот" одобрен заём в 50 миллионов рублей производителю пищевого оборудования. Средства направят на закупку материалов для увеличения выпуска партий продукции, добавляют власти.
По словам директора Фонда развития промышленности региона Дмитрия Цаплева, с начала года фонд профинансировал свыше 40 кубанских производителей на сумму более 1,3 миллиарда рублей.
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Краснодарский крайКраснодарский крайФонд развития промышленности
 
 
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