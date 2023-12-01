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Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс подорожают
Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс подорожают - РИА Новости, 01.12.2023
Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс подорожают
Стоимость железнодорожных билетов в сообщении с Крымским полуостровом в вагонах купе, СВ и люкс с 1 января 2024 года, как ожидается, вырастет на семь процентов, РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:02
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Стоимость железнодорожных билетов в сообщении с Крымским полуостровом в вагонах купе, СВ и люкс с 1 января 2024 года, как ожидается, вырастет на семь процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). "С 1 декабря 2023 индексация установлена только для плацкартных вагонов. Для других типов вагонов индексация установлена с 1 января 2024 года. В других поездах стоимость проезда в купе и СВ меняется динамически. Она зависит от сезона, загрузки поезда и количества дней до отправления. На 2024 год планируемая в настоящее время индексация составит семь процентов к текущим ценам", – рассказали в компании. Кроме того, с 1 января следующего года стоимость проезда в поезде 27/28 Москва – Симферополь – Москва станет фиксированной, добавили в ГСЭ. Цена билетов в плацкартных вагонах регулируется ФАС РФ. Так, с 1 декабря 2023 года тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, за исключением пригородных, будут проиндексированы на 10,75 процента. При этом дополнительной индексации с 1 января 2024 года не будет. На сегодня "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
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Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс подорожают
Билеты в Крым в вагонах купе, СВ и люкс с 1 января подорожпют на семь процентов