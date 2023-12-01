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"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма - РИА Новости, 01.12.2023
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06:00 01.12.2023 (обновлено: 08:58 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/krym-1913059937.html
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма - РИА Новости, 01.12.2023
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма
ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей Украины, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:00
2023-12-01T08:58
в мире
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вадим карасев
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вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей Украины, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;Военные скажут (политикам. — Прим. ред.): &quot;либо мы дойдем в НАТО, реформируем армию по стандартам, подготовим оборону на случай, если Россия готовит наступление, потому что она не даст Украине вступить в НАТО&quot;, либо политики скажут (военным. — Прим. ред.): &quot;идите на Крым&quot;. Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат&quot;, — высказался эксперт.Он пояснил, что политики не решатся наступать на российский полуостров, так как почти все они "не понимают, в чем фишка войны". По его словам, Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.
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в мире, россия, украина, вадим карасев, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Вадим Карасев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма

Политолог Карасев: ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей Украины, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Военные скажут (политикам. — Прим. ред.): "либо мы дойдем в НАТО, реформируем армию по стандартам, подготовим оборону на случай, если Россия готовит наступление, потому что она не даст Украине вступить в НАТО", либо политики скажут (военным. — Прим. ред.): "идите на Крым". Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — высказался эксперт.

Он пояснил, что политики не решатся наступать на российский полуостров, так как почти все они "не понимают, в чем фишка войны". По его словам, Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.
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В миреРоссияУкраинаВадим КарасевНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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