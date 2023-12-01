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"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма - РИА Новости, 01.12.2023
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма
ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей Украины, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:00
2023-12-01T06:00
2023-12-01T08:58
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут захватить Крым даже по приказу властей Украины, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Военные скажут (политикам. — Прим. ред.): "либо мы дойдем в НАТО, реформируем армию по стандартам, подготовим оборону на случай, если Россия готовит наступление, потому что она не даст Украине вступить в НАТО", либо политики скажут (военным. — Прим. ред.): "идите на Крым". Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — высказался эксперт.Он пояснил, что политики не решатся наступать на российский полуостров, так как почти все они "не понимают, в чем фишка войны". По его словам, Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.
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в мире, россия, украина, вадим карасев, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Вадим Карасев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Возьмут и уничтожат". На Украине резко высказались о плане захвата Крыма
Политолог Карасев: ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков