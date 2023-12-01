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Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране - РИА Новости, 01.12.2023
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19:31 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/krizis-1913262234.html
Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране
Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране - РИА Новости, 01.12.2023
Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране
Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота на юге страны, рекам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:31
2023-12-01T19:31
в мире
ирак
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ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота на юге страны, рекам Тигр и Евфрат тоже угрожает пересыхание, заявил в пятницу на открытии Всемирного климатического саммита в рамках конференции ООН по климату (COP28) в Дубае президент Ирака Абдель Латыф Джамаль Рашид. "Ирак - страна с низким уровнем выбросов парниковых газов, но это одна из наиболее уязвимых стран в мире к изменению климата, особенно в водном и сельскохозяйственном секторах. Страна сталкивается с очень серьезным водным кризисом, лучшим примером которого является засуха болот на юге Ирака, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО... Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание из-за различных воздействий, включая изменение климат", - отметил Рашид. По его словам, экстремальные погодные условия в Ираке, в том числе рекордные температуры и отсутствие осадков, стали причиной расширения засушливых районов и опустынивания, сокращения сельскохозяйственных угодий, деградации земель, увеличения количества пыльных и песчаных бурь, потери природных ресурсов и, как следствие, экономического кризиса, который привел к росту бедности и увеличению темпов внутреннего перемещения и внешней миграции. В связи с этим президент Ирака призвал страны Персидского залива "коллективно сотрудничать в качестве единого переговорного блока для решения сложного климатического будущего региона в целом". Рашид упомянул, что Ирак представил свои план в рамках национального определяемого вклада по сокращению углеродных выбросов (NDC), подчеркнув, что "иракское правительство предприняло быстрые действия по реализации проектов в области чистой и возобновляемой энергетики".
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в мире, ирак
В мире, Ирак
Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране

Президент Ирака: страна сталкивается с опасным водным кризисом

© Flickr / Klearchos KapoutsisВид сверху на реку Евфрат
Вид сверху на реку Евфрат - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
Вид сверху на реку Евфрат. Архивное фото
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ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота на юге страны, рекам Тигр и Евфрат тоже угрожает пересыхание, заявил в пятницу на открытии Всемирного климатического саммита в рамках конференции ООН по климату (COP28) в Дубае президент Ирака Абдель Латыф Джамаль Рашид.
"Ирак - страна с низким уровнем выбросов парниковых газов, но это одна из наиболее уязвимых стран в мире к изменению климата, особенно в водном и сельскохозяйственном секторах. Страна сталкивается с очень серьезным водным кризисом, лучшим примером которого является засуха болот на юге Ирака, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО... Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание из-за различных воздействий, включая изменение климат", - отметил Рашид.
По его словам, экстремальные погодные условия в Ираке, в том числе рекордные температуры и отсутствие осадков, стали причиной расширения засушливых районов и опустынивания, сокращения сельскохозяйственных угодий, деградации земель, увеличения количества пыльных и песчаных бурь, потери природных ресурсов и, как следствие, экономического кризиса, который привел к росту бедности и увеличению темпов внутреннего перемещения и внешней миграции.
В связи с этим президент Ирака призвал страны Персидского залива "коллективно сотрудничать в качестве единого переговорного блока для решения сложного климатического будущего региона в целом".
Рашид упомянул, что Ирак представил свои план в рамках национального определяемого вклада по сокращению углеродных выбросов (NDC), подчеркнув, что "иракское правительство предприняло быстрые действия по реализации проектов в области чистой и возобновляемой энергетики".
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