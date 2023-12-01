https://ria.ru/20231201/krizis-1913262234.html

Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране

Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране - РИА Новости, 01.12.2023

Президент Ирака заявил о водном кризисе в стране

Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота на юге страны, рекам... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:31

2023-12-01T19:31

2023-12-01T19:31

в мире

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/127266/01/1272660139_0:72:1024:648_1920x0_80_0_0_3af46aa35f4db4806645ad6a76533aaf.jpg

ДУБАЙ, 1 дек - РИА Новости. Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота на юге страны, рекам Тигр и Евфрат тоже угрожает пересыхание, заявил в пятницу на открытии Всемирного климатического саммита в рамках конференции ООН по климату (COP28) в Дубае президент Ирака Абдель Латыф Джамаль Рашид. "Ирак - страна с низким уровнем выбросов парниковых газов, но это одна из наиболее уязвимых стран в мире к изменению климата, особенно в водном и сельскохозяйственном секторах. Страна сталкивается с очень серьезным водным кризисом, лучшим примером которого является засуха болот на юге Ирака, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО... Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание из-за различных воздействий, включая изменение климат", - отметил Рашид. По его словам, экстремальные погодные условия в Ираке, в том числе рекордные температуры и отсутствие осадков, стали причиной расширения засушливых районов и опустынивания, сокращения сельскохозяйственных угодий, деградации земель, увеличения количества пыльных и песчаных бурь, потери природных ресурсов и, как следствие, экономического кризиса, который привел к росту бедности и увеличению темпов внутреннего перемещения и внешней миграции. В связи с этим президент Ирака призвал страны Персидского залива "коллективно сотрудничать в качестве единого переговорного блока для решения сложного климатического будущего региона в целом". Рашид упомянул, что Ирак представил свои план в рамках национального определяемого вклада по сокращению углеродных выбросов (NDC), подчеркнув, что "иракское правительство предприняло быстрые действия по реализации проектов в области чистой и возобновляемой энергетики".

https://ria.ru/20220127/voda-1769839444.html

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак