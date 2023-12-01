https://ria.ru/20231201/krazha-1913186707.html

В Нижнем Новгороде сотрудников филиала РЖД осудили за кражу топлива

В Нижнем Новгороде сотрудников филиала РЖД осудили за кражу топлива - РИА Новости, 01.12.2023

В Нижнем Новгороде сотрудников филиала РЖД осудили за кражу топлива

Четверо сотрудников филиала РЖД из Нижнего Новгорода получили условные и реальные сроки заключения за хищение топлива и рельсов на 23 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Четверо сотрудников филиала РЖД из Нижнего Новгорода получили условные и реальные сроки заключения за хищение топлива и рельсов на 23 миллиона рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в пятницу. В суде установлено, что работники Горький-Казанской дистанции пути с июня 2019 года по сентябрь 2021-го с помощью безналичных заправочных карт продавали топливо "налево", сторонним автовладельцам. Ущерб - больше 17 миллионов рублей. Кроме того, два участника группы похитили новые железнодорожные рельсы на сумму свыше 4 миллионов рублей, которые, по документам, были уложены в пути. Еще один эпизод - фиктивное трудоустройство одного из родственников аферистов, которые благодаря этому получили за два года больше миллиона рублей. Совокупный ущерб РЖД экспертиза оценила в сумму более 23 миллионов рублей. "Суд <...> назначил двум из них наказание в виде лишения свободы на сроки 10 лет со штрафом в 600 тысяч рублей и девять лет со штрафом в 350 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима. Двум другим участникам группы – в виде лишения свободы на сроки четыре и три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года каждому", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231124/rzhd-1911621982.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород