https://ria.ru/20231201/korrespondent-1913265791.html

Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"

Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию" - РИА Новости, 01.12.2023

Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"

Старшего корреспондента газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за участия в соавторстве книги "Научиться любить Россию", сообщило немецкое издание. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:08

2023-12-01T20:08

2023-12-01T20:43

россия

дрезден

германия

bild

в мире

владимир мединский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147507/21/1475072176_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_1f74f9d5eb789a32c70d822ba256bd45.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Старшего корреспондента газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за участия в соавторстве книги "Научиться любить Россию", сообщило немецкое издание."Во вторник редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента Дрездена Юргена Гельфрихта. Причина — участие в книжном проекте, о котором не была уведомлена редакция и которое она никогда бы не одобрила", — говорится в публикации.Уточняется, что речь идет об автобиографической книге "Научиться любить Россию", которую написал и опубликовал в 2018 году Ханс-Йоахим Фрай, а Гельфрихт был его соавтором. Предисловие к немецкому изданию написал помощник президента России Владимир Мединский. В нем он осудил поверхностные представления о стране, тиражируемые иностранцами, а также подчеркнул, что они носят пропагандистский характер. "Такому мировоззрению нет места в редакции Bild", — резюмировалось в статье.В середине ноября в Германии сняли с продаж книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля. В 2014 году он взял интервью у Владимира Путина. Сообщалось, что ему грозит судебное разбирательство после появления данных о получении им гонорара из России. В ответе на запрос РИА Новости бывший работодатель Зайпеля — телерадиокомпания NDR объяснила досудебную проверку в отношении журналиста конфликтом интересов.

https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html

https://ria.ru/20231126/ssha-1911855836.html

россия

дрезден

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дрезден, германия, bild, в мире, владимир мединский, владимир путин