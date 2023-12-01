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Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"
Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию" - РИА Новости, 01.12.2023
Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"
Старшего корреспондента газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за участия в соавторстве книги "Научиться любить Россию", сообщило немецкое издание. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:08
2023-12-01T20:08
2023-12-01T20:43
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Старшего корреспондента газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за участия в соавторстве книги "Научиться любить Россию", сообщило немецкое издание."Во вторник редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента Дрездена Юргена Гельфрихта. Причина — участие в книжном проекте, о котором не была уведомлена редакция и которое она никогда бы не одобрила", — говорится в публикации.Уточняется, что речь идет об автобиографической книге "Научиться любить Россию", которую написал и опубликовал в 2018 году Ханс-Йоахим Фрай, а Гельфрихт был его соавтором. Предисловие к немецкому изданию написал помощник президента России Владимир Мединский. В нем он осудил поверхностные представления о стране, тиражируемые иностранцами, а также подчеркнул, что они носят пропагандистский характер. "Такому мировоззрению нет места в редакции Bild", — резюмировалось в статье.В середине ноября в Германии сняли с продаж книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля. В 2014 году он взял интервью у Владимира Путина. Сообщалось, что ему грозит судебное разбирательство после появления данных о получении им гонорара из России. В ответе на запрос РИА Новости бывший работодатель Зайпеля — телерадиокомпания NDR объяснила досудебную проверку в отношении журналиста конфликтом интересов.
https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html
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россия, дрезден, германия, bild, в мире, владимир мединский, владимир путин
Россия, Дрезден, Германия, Bild, В мире, Владимир Мединский, Владимир Путин
Журналиста Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"
Корреспондента Bild уволили из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию"