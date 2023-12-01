https://ria.ru/20231201/koreya-1913063919.html

Захарова рассказала, от чего зависит снижение напряженности в Корее

Захарова рассказала, от чего зависит снижение напряженности в Корее - РИА Новости, 01.12.2023

Захарова рассказала, от чего зависит снижение напряженности в Корее

Путь к снижению напряженности на Корейском полуострове лежит через прекращение военной активности США и налаживание взаимоуважительного диалога, заявила РИА... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:20

2023-12-01T07:20

2023-12-01T07:21

в мире

корейский полуостров

южная корея

пхеньян

мария захарова

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Путь к снижению напряженности на Корейском полуострове лежит через прекращение военной активности США и налаживание взаимоуважительного диалога, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение КНДР возобновить все военные меры, приостановленные по договору с Южной Кореей 2018 года. Министерство обороны КНДР 23 ноября по поручению Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи представило "принципиальную позицию" о том, что с нынешнего момента "не считает себя связанным" межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все военные меры, которые ранее были приостановлены. В частности, КНДР отказывается от соблюдения мер, нацеленных на предотвращение военных столкновений на земле, в море и воздухе, а также разместит на передовой в районе военно-демаркационной линии "более мощные вооруженные силы и новейшую военную технику". Заявление Пхеньяна последовало за решением Южной Кореи приостановить действие отдельных положений военного соглашения, касающихся ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. "Данное решение Пхеньяна последовало в ответ на частичную приостановку Сеулом действия Военного соглашения 2018 года под предлогом запуска КНДР разведывательного спутника 21 ноября этого года", - подтвердила РИА Новости Захарова, комментируя ситуацию. Она отметила, что указанный документ наряду с соглашением о перемирии от 1953 года "играет важную роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове и предотвращении вооруженных инцидентов в районе демилитаризованной зоны, чреватых перерастанием в крупномасштабный конфликт". "В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913058044.html

https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

корейский полуостров

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, корейский полуостров, южная корея, пхеньян, мария захарова, кндр (северная корея)