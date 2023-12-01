https://ria.ru/20231201/konsulstvo-1913111645.html

В Екатеринбурге закрылось генеральное консульство Германии

В Екатеринбурге закрылось генеральное консульство Германии - РИА Новости, 01.12.2023

В Екатеринбурге закрылось генеральное консульство Германии

Генеральное консульство Германии закрылось в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:25

2023-12-01T11:25

2023-12-01T11:44

германия

екатеринбург

россия

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральное консульство Германии закрылось в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России."Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.Инициатива, связанная с открытием немецкого консульского учреждения на Урале, была озвучена впервые первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем в 1995 году, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Начиная с середины 90-х годов Средний Урал и Германия установили прочные экономические связи. В 2003 году Свердловская область стала местом проведения Российско-Германского саммита с участием президента России Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Одним из результатов встречи явилось решение об открытии в Екатеринбурге Генконсульства ФРГ. Официально открылось генеральное консульство ФРГ – 9 июня 2005 года.В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве.С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".

https://ria.ru/20231004/germaniya-1900315135.html

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германия, екатеринбург, россия, политика