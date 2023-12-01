https://ria.ru/20231201/konflikt-1913281418.html

ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе

ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе

ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:45

2023-12-01T22:45

2023-12-01T22:45

в мире

израиль

стефан дюжаррик

хамас

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 1 дек - РИА Новости. ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в анклаве, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование возобновлением боевых действий в Газе и призвал Израиль и ХАМАС возобновить гуманитарные паузы. "Мы призываем стороны не прибегать к дальнейшим военным действиям, которые могут только усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, хамас, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году