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ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
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22:45 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/konflikt-1913281418.html
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:45
2023-12-01T22:45
в мире
израиль
стефан дюжаррик
хамас
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 1 дек - РИА Новости. ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в анклаве, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование возобновлением боевых действий в Газе и призвал Израиль и ХАМАС возобновить гуманитарные паузы. "Мы призываем стороны не прибегать к дальнейшим военным действиям, которые могут только усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, хамас, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе

Дюжаррик призвал Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 1 дек - РИА Новости. ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в анклаве, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование возобновлением боевых действий в Газе и призвал Израиль и ХАМАС возобновить гуманитарные паузы.
"Мы призываем стороны не прибегать к дальнейшим военным действиям, которые могут только усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сказал он в ходе брифинга.
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