https://ria.ru/20231201/konflikt-1913281418.html
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:45
2023-12-01T22:45
2023-12-01T22:45
в мире
израиль
стефан дюжаррик
хамас
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075278_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2cbcdc52e2cfbfc676c15a838cb79145.jpg
ООН, 1 дек - РИА Новости. ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в анклаве, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование возобновлением боевых действий в Газе и призвал Израиль и ХАМАС возобновить гуманитарные паузы. "Мы призываем стороны не прибегать к дальнейшим военным действиям, которые могут только усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075278_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dcaef8013a890be3b4b4993270c7f618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, стефан дюжаррик, хамас, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН призвала Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
Дюжаррик призвал Израиль и ХАМАС не возобновлять боевые действия в Газе
ООН, 1 дек - РИА Новости. ООН призывает Израиль и ХАМАС не возобновлять военные действия в секторе Газа, так как они еще больше усугубят и без того плачевную гуманитарную обстановку в анклаве, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в перемирии и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш
выразил разочарование возобновлением боевых действий в Газе и призвал Израиль и ХАМАС возобновить гуманитарные паузы.
"Мы призываем стороны не прибегать к дальнейшим военным действиям, которые могут только усугубить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сказал он в ходе брифинга.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе