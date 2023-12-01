https://ria.ru/20231201/knr-1913103910.html

Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР

Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР - РИА Новости, 01.12.2023

Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР

Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:04

2023-12-01T11:04

2023-12-01T23:12

в мире

китай

великобритания

шотландия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913112276_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_05f3225c4730a47fa0515a93d384c67c.jpg

ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее телеканал Sky News сообщал, что две единственные гигантские панды готовятся отбыть в Китай из зоопарка в Эдинбурге в Британии. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, рассчитанного на десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии коронавируса, отмечал канал. "Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай уже все подготовил к приезду панд и с нетерпением их ждет. "Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран", - сказал дипломат. Ранее три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.

https://ria.ru/20231201/panda-1913080992.html

китай

великобритания

шотландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, великобритания, шотландия