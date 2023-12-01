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Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР - РИА Новости, 01.12.2023
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11:04 01.12.2023 (обновлено: 23:12 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/knr-1913103910.html
Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР
Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР - РИА Новости, 01.12.2023
Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР
Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:04
2023-12-01T23:12
в мире
китай
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее телеканал Sky News сообщал, что две единственные гигантские панды готовятся отбыть в Китай из зоопарка в Эдинбурге в Британии. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, рассчитанного на десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии коронавируса, отмечал канал. "Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай уже все подготовил к приезду панд и с нетерпением их ждет. "Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран", - сказал дипломат. Ранее три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.
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в мире, китай, великобритания, шотландия
В мире, Китай, Великобритания, Шотландия
Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре, сообщил МИД КНР

Две гигантские панды, переданные Британии в 2011 году, вернутся в Китай

© AFP 2023 / ANDY BUCHANANСамка гигантской панды Тянь-Тянь в Эдинбургском зоопарке
Самка гигантской панды Тянь-Тянь в Эдинбургском зоопарке - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
Самка гигантской панды Тянь-Тянь в Эдинбургском зоопарке. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что две единственные гигантские панды готовятся отбыть в Китай из зоопарка в Эдинбурге в Британии. Панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, рассчитанного на десять лет, однако его продлили на два года из-за пандемии коронавируса, отмечал канал.
«
"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора", - сказал Ван Вэньбинь.
Он также отметил, что Китай уже все подготовил к приезду панд и с нетерпением их ждет.
"Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран", - сказал дипломат.
Ранее три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.
Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.
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