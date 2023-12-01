https://ria.ru/20231201/kholding-1913045827.html

Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково - РИА Новости, 01.12.2023

Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы"... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:52

2023-12-01T00:52

2023-12-01T02:57

экономика

россия

владимир путин

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющей компании аэропорта Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited) (далее — иностранная холдинговая компания), подлежит передаче в собственность общества "Холдинг BBCC" в порядке и на условиях, определенных правительством Российской Федерации", — говорится в тексте указа.Право голоса иностранных компаний, имеющих долю в "Воздушных воротах Северной столицы", временно передается компаниям "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" и "Воздушные ворота Северной столицы". Подчеркивается, что эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.При этом в документе отмечается, что иностранцы могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг, но от них потребуется заключить корпоративные договоры с другими участниками общества с соблюдением требований российского законодательства.Для сохранения имущественных прав юридических лиц, косвенно владеющих компанией "Воздушные Ворота Северной Столицы", в холдинг войдут все доли — как иностранные, так и российские — управляющей компании аэропорта Пулково.Уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231027/egipet-1905655683.html

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экономика, россия, владимир путин, пулково (аэропорт)