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Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково - РИА Новости, 01.12.2023
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00:52 01.12.2023 (обновлено: 02:57 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/kholding-1913045827.html
Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково
Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково - РИА Новости, 01.12.2023
Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы"... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:52
2023-12-01T02:57
экономика
россия
владимир путин
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющей компании аэропорта Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.&quot;Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью &quot;Воздушные Ворота Северной Столицы&quot; принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited) (далее — иностранная холдинговая компания), подлежит передаче в собственность общества &quot;Холдинг BBCC&quot; в порядке и на условиях, определенных правительством Российской Федерации&quot;, — говорится в тексте указа.Право голоса иностранных компаний, имеющих долю в "Воздушных воротах Северной столицы", временно передается компаниям "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" и "Воздушные ворота Северной столицы". Подчеркивается, что эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.При этом в документе отмечается, что иностранцы могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг, но от них потребуется заключить корпоративные договоры с другими участниками общества с соблюдением требований российского законодательства.Для сохранения имущественных прав юридических лиц, косвенно владеющих компанией "Воздушные Ворота Северной Столицы", в холдинг войдут все доли — как иностранные, так и российские — управляющей компании аэропорта Пулково.Уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей.
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экономика, россия, владимир путин, пулково (аэропорт)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Пулково (аэропорт)
Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

У иностранной компании изъяли право на управление аэропортом Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все сто процентов долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющей компании аэропорта Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«

"Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited) (далее — иностранная холдинговая компания), подлежит передаче в собственность общества "Холдинг BBCC" в порядке и на условиях, определенных правительством Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Право голоса иностранных компаний, имеющих долю в "Воздушных воротах Северной столицы", временно передается компаниям "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" и "Воздушные ворота Северной столицы". Подчеркивается, что эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.
При этом в документе отмечается, что иностранцы могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг, но от них потребуется заключить корпоративные договоры с другими участниками общества с соблюдением требований российского законодательства.
Для сохранения имущественных прав юридических лиц, косвенно владеющих компанией "Воздушные Ворота Северной Столицы", в холдинг войдут все доли — как иностранные, так и российские — управляющей компании аэропорта Пулково.
Уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПулково (аэропорт)
 
 
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