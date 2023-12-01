https://ria.ru/20231201/kherson-1913073006.html

На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне

На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне - РИА Новости, 01.12.2023

На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:00

2023-12-01T09:00

2023-12-01T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены предприятие и заводская территория. Согласно сообщению Прокудина, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов и предприятие в Херсоне". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины