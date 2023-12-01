На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне
Глава ОВА Прокудин: в Херсоне после ночных ударов повреждены предприятие и завод
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждены предприятие и заводская территория.
Согласно сообщению Прокудина, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов и предприятие в Херсоне".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.