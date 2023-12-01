https://ria.ru/20231201/khamas-1913200694.html
СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников
СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников
Израиль согласится на еще одни сутки прекращения огня, если ХАМАС освободит десять заложников, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:29
2023-12-01T15:29
2023-12-01T15:29
в мире
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль согласится на еще одни сутки прекращения огня, если ХАМАС освободит десять заложников, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве. "Мы возобновили боевые действия, и ожидается несколько дней боев <...> ХАМАС знает ключ, если сможет освободить за день 10 заложников, то получит один день передышки", - приводит телеканал слова источника. Израильский портал Ynet, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники, для еще одного дня прекращения огня ХАМАС должно освободить 10 женщин. По его данным, Катар продолжает выступать посредником в усилиях по продлению режима прекращения огня и освобождении заложников несмотря на нарушение ранее достигнутых договоренностей. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля сообщила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. Согласно данным Минздрава анклава, по меньшей мере 32 человека погибли в Газе за три часа после прекращения перемирия.
израиль
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13e06885f6dfa68c1706ccca75d44d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников
Кешет12: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит 10 заложников