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СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников

СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: Израиль согласится прекратить огонь, если ХАМАС освободит заложников

Израиль согласится на еще одни сутки прекращения огня, если ХАМАС освободит десять заложников, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:29

2023-12-01T15:29

2023-12-01T15:29

в мире

израиль

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль согласится на еще одни сутки прекращения огня, если ХАМАС освободит десять заложников, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в правительстве. "Мы возобновили боевые действия, и ожидается несколько дней боев <...> ХАМАС знает ключ, если сможет освободить за день 10 заложников, то получит один день передышки", - приводит телеканал слова источника. Израильский портал Ynet, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники, для еще одного дня прекращения огня ХАМАС должно освободить 10 женщин. По его данным, Катар продолжает выступать посредником в усилиях по продлению режима прекращения огня и освобождении заложников несмотря на нарушение ранее достигнутых договоренностей. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля сообщила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. Согласно данным Минздрава анклава, по меньшей мере 32 человека погибли в Газе за три часа после прекращения перемирия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году