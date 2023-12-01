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ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии
ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии - РИА Новости, 01.12.2023
ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии
Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа, все предложения движения для продления... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:04
2023-12-01T12:04
2023-12-01T12:40
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа, все предложения движения для продления перемирия были отклонены, говорится в заявлении организации."Возлагаем на оккупацию ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа. Всю ночь велись переговоры о продлении перемирия, в ходе которых движение предлагало обменять пленных и стариков, а также предлагало передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.Согласно данным ХАМАС, израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения, "поскольку имело предварительное решение о возобновлении преступной агрессии"."Администрация США и ее президент Байден несут полную ответственность за продолжение сионистских военных преступлений в секторе Газа после своей абсолютной поддержки (Израиля) и после того, как они (США) снова дали ему зеленый свет во время визита своего госсекретаря Энтони Блинкена вчера в это образование (Израиль) и его заявления о намерении оккупационных сил возобновить агрессию", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение также отметило, что сопротивление израильским военным в секторе Газа будет продолжено."Мы подтверждаем, что наш стойкий народ на своей земле и его доблестное сопротивление, возглавляемое победоносными бригадами "Аль-Кассам", которые сейчас противостоят агрессии на всех фронтах и возобновляют свои героические операции… цели этой преступной агрессии будут сорваны", - приводится в тексте заявления.Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии
Бригады "Аль-Кассам" заявили о возобновлении операций против израильской армии
ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа, все предложения движения для продления перемирия были отклонены, говорится в заявлении организации.
"Возлагаем на оккупацию ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа. Всю ночь велись переговоры о продлении перемирия, в ходе которых движение предлагало обменять пленных и стариков, а также предлагало передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Согласно данным ХАМАС, израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения, "поскольку имело предварительное решение о возобновлении преступной агрессии".
"Администрация США
и ее президент Байден несут полную ответственность за продолжение сионистских военных преступлений в секторе Газа после своей абсолютной поддержки (Израиля) и после того, как они (США) снова дали ему зеленый свет во время визита своего госсекретаря Энтони Блинкена
вчера в это образование (Израиль) и его заявления о намерении оккупационных сил возобновить агрессию", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение также отметило, что сопротивление израильским военным в секторе Газа будет продолжено.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
"Мы подтверждаем, что наш стойкий народ на своей земле и его доблестное сопротивление, возглавляемое победоносными бригадами "Аль-Кассам", которые сейчас противостоят агрессии на всех фронтах и возобновляют свои героические операции… цели этой преступной агрессии будут сорваны", - приводится в тексте заявления.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара
22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.