https://ria.ru/20231201/khamas-1913121885.html

ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии

ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии - РИА Новости, 01.12.2023

ХАМАС заявило о возобновлении операций против израильской армии

Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа, все предложения движения для продления... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:04

2023-12-01T12:04

2023-12-01T12:40

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа, все предложения движения для продления перемирия были отклонены, говорится в заявлении организации."Возлагаем на оккупацию ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа. Всю ночь велись переговоры о продлении перемирия, в ходе которых движение предлагало обменять пленных и стариков, а также предлагало передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки", - говорится в заявлении движения в Telegram-канале.Согласно данным ХАМАС, израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения, "поскольку имело предварительное решение о возобновлении преступной агрессии"."Администрация США и ее президент Байден несут полную ответственность за продолжение сионистских военных преступлений в секторе Газа после своей абсолютной поддержки (Израиля) и после того, как они (США) снова дали ему зеленый свет во время визита своего госсекретаря Энтони Блинкена вчера в это образование (Израиль) и его заявления о намерении оккупационных сил возобновить агрессию", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение также отметило, что сопротивление израильским военным в секторе Газа будет продолжено."Мы подтверждаем, что наш стойкий народ на своей земле и его доблестное сопротивление, возглавляемое победоносными бригадами "Аль-Кассам", которые сейчас противостоят агрессии на всех фронтах и возобновляют свои героические операции… цели этой преступной агрессии будут сорваны", - приводится в тексте заявления.Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль