https://ria.ru/20231201/khamas-1913106651.html

Освобожденный заложник ХАМАС рассказал о 50 днях в подземельях Газы

Освобожденный заложник ХАМАС рассказал о 50 днях в подземельях Газы - РИА Новости, 01.12.2023

Освобожденный заложник ХАМАС рассказал о 50 днях в подземельях Газы

Один из граждан Таиланда, находившихся в заложниках у движения ХАМАС, вернувшись на родину рассказал телеканалу The Reporters, что провел 50 дней в подземном... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:16

2023-12-01T11:16

2023-12-01T11:16

в мире

таиланд

бангкок

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАНГКОК, 1 дек - РИА Новости. Один из граждан Таиланда, находившихся в заложниках у движения ХАМАС, вернувшись на родину рассказал телеканалу The Reporters, что провел 50 дней в подземном помещении в одном из туннелей Газы, что бойцы ХАМАС относились к тайским заложникам с заботой, однако кормили только хлебом и водой. Первые 17 из 23 освобожденных в Газе граждан Таиланда вернулись на родину в четверг рейсом израильской авиакомпании. Короткое интервью с жителем провинции Удонтхани Анучой Ангкео, одним из 17 вернувшихся, транслировал в пятницу таиландский телеканал, журналисты которого встретились с Ангкео в его доме в родной провинции, куда мужчина вернулся сразу после прибытия в Бангкок. "Я и пятеро моих товарищей были взяты в заложники в первый день войны. Нас сразу завели в подземный туннель и по нему мы долго шли, пока не дошли до подземного помещения, в котором потом провели 50 дней, до самого дня освобождения", - рассказал журналистам телеканала Ангкео. "С первых дней люди из ХАМАС говорили нам, что граждан Таиланда освободят в первую очередь, как только наступит мир или перемирие. Но мы не очень верили их словам: мы были уверены, что вероятность того, что мы можем погибнуть, сохранялась постоянно", - сказал он. "ХАМАСовцы относились к нам хорошо, заботились о нас и все время уверяли, что нам ничто не угрожает. Кормили нас, правда, одним хлебом, и все время держали под землей. За 50 дней я похудел на 16 килограммов. Только в последние несколько дней им удалось где-то добыть рыбные консервы - тунца, и немного риса, и они нас этим накормили", - рассказал бывший заложник. "Я очень благодарен и правительству Таиланда, и всем странам, которые помогли добиться нашего освобождения. О будущем пока думать не хочу. Хочу отдохнуть дома, с семьей, прийти в себя после всего этого, а потом уже думать, что делать дальше в жизни. Это возвращение домой для меня как второе рождение. Как будто я умер и снова вернулся к жизни", - сказал он.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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в мире, таиланд, бангкок, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году