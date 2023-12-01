Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению из плена женщин
© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило обязательства по освобождению удерживаемых в плену женщин, в связи с чем Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля.
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"ХАМАС нарушил соглашение, не выполнил обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустил ракеты по Израилю", - приводит издание заявление офиса израильского премьера.
В заявлении отмечается, что на фоне возобновления боевых действий Израиль намерен достичь целей своей операции в секторе Газа - "освободить заложников, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа никогда больше не угрожала народу Израиля".
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.