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Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам - РИА Новости, 01.12.2023
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09:11 01.12.2023 (обновлено: 09:31 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/khamas-1913074493.html
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам - РИА Новости, 01.12.2023
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило обязательства по освобождению удерживаемых в плену женщин, в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:11
2023-12-01T09:31
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило обязательства по освобождению удерживаемых в плену женщин, в связи с чем Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля."ХАМАС нарушил соглашение, не выполнил обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустил ракеты по Израилю", - приводит издание заявление офиса израильского премьера.В заявлении отмечается, что на фоне возобновления боевых действий Израиль намерен достичь целей своей операции в секторе Газа - "освободить заложников, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа никогда больше не угрожала народу Израиля".Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению из плена женщин

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило обязательства по освобождению удерживаемых в плену женщин, в связи с чем Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля.
«
"ХАМАС нарушил соглашение, не выполнил обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустил ракеты по Израилю", - приводит издание заявление офиса израильского премьера.
В заявлении отмечается, что на фоне возобновления боевых действий Израиль намерен достичь целей своей операции в секторе Газа - "освободить заложников, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа никогда больше не угрожала народу Израиля".
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
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