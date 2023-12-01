https://ria.ru/20231201/katar-1913121375.html
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа
Катар призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить условия для прохода конвоев с гуманитарной помощью, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:03
2023-12-01T12:03
2023-12-01T12:56
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29ac78c81d26931b0c95dade34d4fc1e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить условия для прохода конвоев с гуманитарной помощью, сообщил МИД страны."Катар повторяет ... свое требование к немедленному прекращению огня и обеспечению непрерывного и беспрепятственного прохода конвоев с гуманитарной помощью (в сектор Газа), - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fcf0b385a8fcbb193e15a60bc1ba9fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа
Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа