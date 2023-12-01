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Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Катар призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить условия для прохода конвоев с гуманитарной помощью, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:03

2023-12-01T12:03

2023-12-01T12:56

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катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар призывает немедленно прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить условия для прохода конвоев с гуманитарной помощью, сообщил МИД страны."Катар повторяет ... свое требование к немедленному прекращению огня и обеспечению непрерывного и беспрепятственного прохода конвоев с гуманитарной помощью (в сектор Газа), - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте катарского МИД в соцсети Х.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас