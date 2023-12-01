https://ria.ru/20231201/izrail-1913244648.html

"Врачи без границ" призвали Израиль отменить приказ об эвакуации в Газе

"Врачи без границ" призвали Израиль отменить приказ об эвакуации в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

"Врачи без границ" призвали Израиль отменить приказ об эвакуации в Газе

"Врачи без границ" призывают Израиль срочно отменить приказ, отданный мирным жителям центральной части сектора Газа и Хан-Юниса эвакуироваться дальше на юг... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:00

2023-12-01T18:00

2023-12-01T18:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

врачи без границ

израиль

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. "Врачи без границ" призывают Израиль срочно отменить приказ, отданный мирным жителям центральной части сектора Газа и Хан-Юниса эвакуироваться дальше на юг анклава, заявила организация в соцсети X. Ранее в пятницу израильское издание Haaretz сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом. "Мы призываем израильские силы немедленно отозвать свои приказы об эвакуации. Мы настоятельно призываем все стороны защитить гражданское население и жизненно важную инфраструктуру от ущерба. Нам сейчас необходимо устойчивое прекращение огня", - сказано в публикации. "Врачи без границ" добавили, что гражданским лицам приказывают двигаться на юг, в то время как нигде в Газе не безопасно из-за неизбирательных бомбардировок и продолжающихся боевых действий. В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции Армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательного согласия на ее проведение.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, врачи без границ, израиль, в мире