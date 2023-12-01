https://ria.ru/20231201/izrail-1913188903.html

Израиль не предоставил верховному комиссару ООН доступ в страну и Палестину

Израиль не предоставил верховному комиссару ООН доступ в страну и Палестину - РИА Новости, 01.12.2023

Израиль не предоставил верховному комиссару ООН доступ в страну и Палестину

Израиль до сих пор не предоставил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрка доступ в страну, в Газу и на Западный берег, такой визит имеет... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:52

2023-12-01T14:52

2023-12-01T14:52

в мире

израиль

равина шамдасани

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оон

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Израиль до сих пор не предоставил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрка доступ в страну, в Газу и на Западный берег, такой визит имеет решающее значение для борьбы с дезинформацией, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани. "Израиль до сих пор не предоставил верховному комиссару доступ в Газу и на Западный берег. Такой визит очень важен для независимой проверки многочисленных утверждений, услышанных в ходе этого конфликта. Это позволило бы бороться с дезинформацией", - сказала она. Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, равина шамдасани, хамас, оон