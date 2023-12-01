https://ria.ru/20231201/izrail-1913165633.html

Лавров назвал вопрос палестинского государства корнем уязвимости Израиля

Лавров назвал вопрос палестинского государства корнем уязвимости Израиля - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров назвал вопрос палестинского государства корнем уязвимости Израиля

Корень уязвимости Израиля заключается в том, что решение Совбеза ООН о создании палестинского государства не выполняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:52

2023-12-01T13:52

2023-12-01T13:52

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обсе

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Корень уязвимости Израиля заключается в том, что решение Совбеза ООН о создании палестинского государства не выполняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы всегда были заинтересованы в обеспечении безопасности Израиля, который, конечно же, находится в очень уязвимом положении, и корень этой уязвимости заключается в том, что решение Совета безопасности (ООН -ред.) о создании палестинского государства не выполняется", - сказал министр на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ. Он также напомнил, что согласно арабской мирной инициативе, которую в 2002 году выдвинул король Саудовской Аравии Абдалла, как только будет создано палестинское государство, все арабские и мусульманские страны установят нормальные отношения с Израилем. Арабская мирная инициатива предусматривает уход Израиля со всех оккупированных арабских территорий и возвращение к границам 1967 года. Согласно инициативе, Израиль признает суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, инициатива оговаривает справедливое решение проблемы палестинских беженцев на основе резолюции 194 Генеральной ассамблеи ООН. В случае выполнения всех этих условий, арабские государства будут считать арабо-израильский конфликт исчерпанным и установят отношения с Израилем в рамках всеобъемлющего мира. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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хамас, оон, сергей лавров, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обсе