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Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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11:56 01.12.2023 (обновлено: 12:12 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913118728.html
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа
Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:56
2023-12-01T12:12
в мире
катар
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны."Катар выражает глубокое разочарование возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа", - говорится в заявлении министерства.Катар также заявил о приверженности вместе с другими посредниками продолжать прилагать усилия, которые привели к прекращению огня в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231129/katar-1912672316.html
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в мире, катар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа

МИД Катара выразил разочарование из-за возобновления Израилем боев в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны.
"Катар выражает глубокое разочарование возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа", - говорится в заявлении министерства.
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Катар также заявил о приверженности вместе с другими посредниками продолжать прилагать усилия, которые привели к прекращению огня в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
 
В миреКатарИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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