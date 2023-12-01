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Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа
Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:56
2023-12-01T11:56
2023-12-01T12:12
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны."Катар выражает глубокое разочарование возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа", - говорится в заявлении министерства.Катар также заявил о приверженности вместе с другими посредниками продолжать прилагать усилия, которые привели к прекращению огня в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231129/katar-1912672316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар отреагировал на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа
МИД Катара выразил разочарование из-за возобновления Израилем боев в Газе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Катар выразил глубокое разочарование в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа, сообщил МИД страны.
"Катар выражает глубокое разочарование возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа", - говорится в заявлении министерства.
Израиль пригрозил "свести счеты" с Катаром из-за позиции по ХАМАС
Катар также заявил о приверженности вместе с другими посредниками продолжать прилагать усилия, которые привели к прекращению огня в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС
истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США
и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.