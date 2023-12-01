https://ria.ru/20231201/izrail-1913087645.html

СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий

СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий

Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через несколько минут после того, как прекращение огня в секторе Газа... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:18

2023-12-01T10:18

2023-12-01T10:18

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через несколько минут после того, как прекращение огня в секторе Газа было нарушено и возобновились боевые действия, сообщила в пятницу утром израильская радиостанция Kan. "Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - сообщает радиостанция. В четверг госсекретарь США в четвертый раз с начала эскалации конфликта в секторе Газа посетил Израиль. На встречах с израильским руководством обсуждались вопросы по доставке гумпомощи в анклав, усилия по освобождению оставшихся заложников и перспективы деэскалации конфликта в целом. Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

сша

сектор газа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа