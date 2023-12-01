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СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий - РИА Новости, 01.12.2023
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10:18 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/izrail-1913087645.html
СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий
СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий
Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через несколько минут после того, как прекращение огня в секторе Газа... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:18
2023-12-01T10:18
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через несколько минут после того, как прекращение огня в секторе Газа было нарушено и возобновились боевые действия, сообщила в пятницу утром израильская радиостанция Kan. "Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - сообщает радиостанция. В четверг госсекретарь США в четвертый раз с начала эскалации конфликта в секторе Газа посетил Израиль. На встречах с израильским руководством обсуждались вопросы по доставке гумпомощи в анклав, усилия по освобождению оставшихся заложников и перспективы деэскалации конфликта в целом. Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: Блинкен покинул Израиль сразу после возобновления боевых действий

Kan: Блинкен улетел из Израиля через несколько минут после возобновления боев

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через несколько минут после того, как прекращение огня в секторе Газа было нарушено и возобновились боевые действия, сообщила в пятницу утром израильская радиостанция Kan.
"Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - сообщает радиостанция.
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США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
В четверг госсекретарь США в четвертый раз с начала эскалации конфликта в секторе Газа посетил Израиль. На встречах с израильским руководством обсуждались вопросы по доставке гумпомощи в анклав, усилия по освобождению оставшихся заложников и перспективы деэскалации конфликта в целом.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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24 ноября, 12:28
 
В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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