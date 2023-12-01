https://ria.ru/20231201/izrail-1913068299.html

В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия

В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия - РИА Новости, 01.12.2023

В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:08

2023-12-01T08:08

2023-12-01T08:10

в мире

сектор газа

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия."Сирены прозвучали в кибуце Холит, расположенном недалеко от сектора Газа", - говорится в заявлении армии.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году