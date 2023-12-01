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В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
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08:08 01.12.2023 (обновлено: 08:10 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913068299.html
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:08
2023-12-01T08:10
в мире
сектор газа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия."Сирены прозвучали в кибуце Холит, расположенном недалеко от сектора Газа", - говорится в заявлении армии.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сектор газа
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в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия

ЦАХАЛ: сирены тревоги звучали рядом с сектором Газа незадолго до конца перемирия

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия.
"Сирены прозвучали в кибуце Холит, расположенном недалеко от сектора Газа", - говорится в заявлении армии.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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