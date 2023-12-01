https://ria.ru/20231201/izrail-1913068299.html
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:08
2023-12-01T08:08
2023-12-01T08:10
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали рядом с сектором Газа за несколько минут до окончания перемирия."Сирены прозвучали в кибуце Холит, расположенном недалеко от сектора Газа", - говорится в заявлении армии.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекает в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле объявили о тревоге рядом с Газой незадолго до конца перемирия
ЦАХАЛ: сирены тревоги звучали рядом с сектором Газа незадолго до конца перемирия