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В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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06:39 01.12.2023 (обновлено: 09:31 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913061709.html
В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ
В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ
Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:39
2023-12-01T09:31
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times со ссылкой на документы и переписку. По данным издания, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьезно, посчитав его слишком сложным для осуществления. В примерно 40-страничном документе, который израильские власти обозначили кодовым названием "Иерихонская стена", пункт за пунктом описывается вторжение, которое было осуществлено 7 октября и привело к гибели около 1200 израильтян. В переведенном на английский язык документе, с которым ознакомилась газета, не была указана дата нападения, но подробно описывался штурм, целью которого было преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. Как отмечается, ХАМАС следовал этому плану "с потрясающей точностью". План также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы о том, как ХАМАС собирал разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности. Документ широко циркулировал среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты решили, что атака такого масштаба и амбициозности находится за пределами возможностей ХАМАС. Неясно, видел ли документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры, отмечает газета.
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израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ

NYT: израильские силовики знали о подготовке нападения ХАМАС за год до атаки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times со ссылкой на документы и переписку.
По данным издания, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьезно, посчитав его слишком сложным для осуществления.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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В примерно 40-страничном документе, который израильские власти обозначили кодовым названием "Иерихонская стена", пункт за пунктом описывается вторжение, которое было осуществлено 7 октября и привело к гибели около 1200 израильтян.
В переведенном на английский язык документе, с которым ознакомилась газета, не была указана дата нападения, но подробно описывался штурм, целью которого было преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. Как отмечается, ХАМАС следовал этому плану "с потрясающей точностью".
План также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы о том, как ХАМАС собирал разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности.
Документ широко циркулировал среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты решили, что атака такого масштаба и амбициозности находится за пределами возможностей ХАМАС. Неясно, видел ли документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры, отмечает газета.
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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