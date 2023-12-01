https://ria.ru/20231201/izrail-1913061709.html

В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ

В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ

Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:39

2023-12-01T06:39

2023-12-01T09:31

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times со ссылкой на документы и переписку. По данным издания, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьезно, посчитав его слишком сложным для осуществления. В примерно 40-страничном документе, который израильские власти обозначили кодовым названием "Иерихонская стена", пункт за пунктом описывается вторжение, которое было осуществлено 7 октября и привело к гибели около 1200 израильтян. В переведенном на английский язык документе, с которым ознакомилась газета, не была указана дата нападения, но подробно описывался штурм, целью которого было преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. Как отмечается, ХАМАС следовал этому плану "с потрясающей точностью". План также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы о том, как ХАМАС собирал разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности. Документ широко циркулировал среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты решили, что атака такого масштаба и амбициозности находится за пределами возможностей ХАМАС. Неясно, видел ли документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры, отмечает газета.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913059646.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа