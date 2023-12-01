https://ria.ru/20231201/izrail-1913048905.html

Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех - РИА Новости, 01.12.2023

Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:25

2023-12-01T01:25

2023-12-01T01:26

в мире

иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. В теракте погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения. Как сообщается, один из очевидцев инцидента начал стрелять по террористам, но сам был ранен ответным огнем израильских солдат, которые приняли его за нападавшего. В четверг вечером он скончался от ран. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло движения ХАМАС - бригада "Аль-Кассам".

https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913046960.html

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в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году