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Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех - РИА Новости, 01.12.2023
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01:25 01.12.2023 (обновлено: 01:26 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/izrail-1913048905.html
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех - РИА Новости, 01.12.2023
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех
Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:25
2023-12-01T01:26
в мире
иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. В теракте погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения. Как сообщается, один из очевидцев инцидента начал стрелять по террористам, но сам был ранен ответным огнем израильских солдат, которые приняли его за нападавшего. В четверг вечером он скончался от ран. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло движения ХАМАС - бригада "Аль-Кассам".
https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913046960.html
https://ria.ru/20231201/peremirie-1913043368.html
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РИА Новости
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5
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в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Haaretz: число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто теракта на автобусной остановке в Иерусалиме
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz".
В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. В теракте погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы
01:01
Как сообщается, один из очевидцев инцидента начал стрелять по террористам, но сам был ранен ответным огнем израильских солдат, которые приняли его за нападавшего. В четверг вечером он скончался от ран.
Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло движения ХАМАС - бригада "Аль-Кассам".
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
00:06
 
В миреИерусалимХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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