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Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех - РИА Новости, 01.12.2023
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех
Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:25
2023-12-01T01:25
2023-12-01T01:26
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число жертв террористического нападения в Иерусалиме возросло до четырех, сообщает газета "Haaretz". В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. В теракте погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения. Как сообщается, один из очевидцев инцидента начал стрелять по террористам, но сам был ранен ответным огнем израильских солдат, которые приняли его за нападавшего. В четверг вечером он скончался от ран. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло движения ХАМАС - бригада "Аль-Кассам".
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в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех
Haaretz: число жертв теракта в Иерусалиме возросло до четырех