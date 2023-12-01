Рейтинг@Mail.ru
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
15:03 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 01.12.2023
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру
В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:03
2023-12-01T15:03
ивановская область
вичуга
фурманов
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913188262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4cce7ab1cc7c42dedf2fb4582a42b4c.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В зданиях образовательных учреждений провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки. Так, благодаря нацпроекту "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в следующих школах: средней школе №12 города Вичуга, средней школе №7 города Кохма, Гаврилово-Посадской средней школе, Плесской средней школе, Пучежской гимназии, средней школе №3 города Родники, средней школе № 7 города Фурманов. В настоящий момент спортивная инфраструктура модернизирована в 95% школ в сельской местности и малых городах. Муниципалитеты – участники программы выбраны по результатам конкурсного отбора. Критерии – потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность школьников, участие школьных спортивных клубов в мероприятиях по популяризации занятий физической культурой и спортом. Новшества коснулись более чем трех тысяч учеников школ. Спортивная инфраструктура обновлена и в ряде городских школ благодаря региональному проекту "СпортШколаГород". Так, в школах Кинешмы, Фурманова и Шуи капитально отремонтированы спортзалы. Спортплощадки обустроены в школах Шуи, Кинешмы, Вичуги и Тейкова. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231130/kineshma-1912942407.html
https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html
вичуга
фурманов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913188262_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_47b2561899628ded349ced22eaa88ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вичуга, фурманов, станислав воскресенский
Ивановская область, Вичуга, Фурманов, Станислав Воскресенский

В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру

© iStock.com / miljkoУченики занимаются физкультурой в спортивном зале школы
Ученики занимаются физкультурой в спортивном зале школы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© iStock.com / miljko
Ученики занимаются физкультурой в спортивном зале школы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В зданиях образовательных учреждений провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Более 300 человек трудоустроили на старейшем предприятии ивановской Кинешмы
30 ноября, 16:00
Так, благодаря нацпроекту "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в следующих школах: средней школе №12 города Вичуга, средней школе №7 города Кохма, Гаврилово-Посадской средней школе, Плесской средней школе, Пучежской гимназии, средней школе №3 города Родники, средней школе № 7 города Фурманов. В настоящий момент спортивная инфраструктура модернизирована в 95% школ в сельской местности и малых городах.
Муниципалитеты – участники программы выбраны по результатам конкурсного отбора. Критерии – потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность школьников, участие школьных спортивных клубов в мероприятиях по популяризации занятий физической культурой и спортом. Новшества коснулись более чем трех тысяч учеников школ.
Спортивная инфраструктура обновлена и в ряде городских школ благодаря региональному проекту "СпортШколаГород". Так, в школах Кинешмы, Фурманова и Шуи капитально отремонтированы спортзалы. Спортплощадки обустроены в школах Шуи, Кинешмы, Вичуги и Тейкова.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России
29 ноября, 14:53
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
 
Ивановская областьВичугаФурмановСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала