https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html

В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру

В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 01.12.2023

В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру

В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:03

2023-12-01T15:03

2023-12-01T15:03

ивановская область

вичуга

фурманов

станислав воскресенский

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В зданиях образовательных учреждений провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки. Так, благодаря нацпроекту "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в следующих школах: средней школе №12 города Вичуга, средней школе №7 города Кохма, Гаврилово-Посадской средней школе, Плесской средней школе, Пучежской гимназии, средней школе №3 города Родники, средней школе № 7 города Фурманов. В настоящий момент спортивная инфраструктура модернизирована в 95% школ в сельской местности и малых городах. Муниципалитеты – участники программы выбраны по результатам конкурсного отбора. Критерии – потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность школьников, участие школьных спортивных клубов в мероприятиях по популяризации занятий физической культурой и спортом. Новшества коснулись более чем трех тысяч учеников школ. Спортивная инфраструктура обновлена и в ряде городских школ благодаря региональному проекту "СпортШколаГород". Так, в школах Кинешмы, Фурманова и Шуи капитально отремонтированы спортзалы. Спортплощадки обустроены в школах Шуи, Кинешмы, Вичуги и Тейкова. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231130/kineshma-1912942407.html

https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html

вичуга

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вичуга, фурманов, станислав воскресенский