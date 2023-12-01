https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру - РИА Новости, 01.12.2023
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру
В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:03
2023-12-01T15:03
2023-12-01T15:03
ивановская область
вичуга
фурманов
станислав воскресенский
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В зданиях образовательных учреждений провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки. Так, благодаря нацпроекту "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в следующих школах: средней школе №12 города Вичуга, средней школе №7 города Кохма, Гаврилово-Посадской средней школе, Плесской средней школе, Пучежской гимназии, средней школе №3 города Родники, средней школе № 7 города Фурманов. В настоящий момент спортивная инфраструктура модернизирована в 95% школ в сельской местности и малых городах. Муниципалитеты – участники программы выбраны по результатам конкурсного отбора. Критерии – потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность школьников, участие школьных спортивных клубов в мероприятиях по популяризации занятий физической культурой и спортом. Новшества коснулись более чем трех тысяч учеников школ. Спортивная инфраструктура обновлена и в ряде городских школ благодаря региональному проекту "СпортШколаГород". Так, в школах Кинешмы, Фурманова и Шуи капитально отремонтированы спортзалы. Спортплощадки обустроены в школах Шуи, Кинешмы, Вичуги и Тейкова. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231130/kineshma-1912942407.html
https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вичуга, фурманов, станислав воскресенский
Ивановская область, Вичуга, Фурманов, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В 30 школах, расположенных в городах Ивановской области, обновили спортивную инфраструктуру в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В зданиях образовательных учреждений провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки.
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Так, благодаря нацпроекту "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина
, отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в следующих школах: средней школе №12 города Вичуга
, средней школе №7 города Кохма, Гаврилово-Посадской средней школе, Плесской средней школе, Пучежской гимназии, средней школе №3 города Родники, средней школе № 7 города Фурманов
. В настоящий момент спортивная инфраструктура модернизирована в 95% школ в сельской местности и малых городах.
Муниципалитеты – участники программы выбраны по результатам конкурсного отбора. Критерии – потребность в модернизации инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, численность школьников, участие школьных спортивных клубов в мероприятиях по популяризации занятий физической культурой и спортом. Новшества коснулись более чем трех тысяч учеников школ.
Спортивная инфраструктура обновлена и в ряде городских школ благодаря региональному проекту "СпортШколаГород". Так, в школах Кинешмы
, Фурманова и Шуи
капитально отремонтированы спортзалы. Спортплощадки обустроены в школах Шуи, Кинешмы, Вичуги и Тейкова
.
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.