https://ria.ru/20231201/ierusalim-1913285132.html

Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму

Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму - РИА Новости, 01.12.2023

Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму

Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:28

2023-12-01T23:28

2023-12-01T23:28

в мире

израиль

иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg

ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении организации. "Бригады "Аль-Кудс" возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим", - сообщается в заявлении группировки в Telegram-канале. Ранее минздрав в секторе Газа заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока перемирия в пятницу превысило 178 человек. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году