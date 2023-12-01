https://ria.ru/20231201/ierusalim-1913285132.html
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму - РИА Новости, 01.12.2023
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:28
2023-12-01T23:28
2023-12-01T23:28
в мире
израиль
иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg
ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении организации. "Бригады "Аль-Кудс" возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим", - сообщается в заявлении группировки в Telegram-канале. Ранее минздрав в секторе Газа заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока перемирия в пятницу превысило 178 человек. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c349d172acc993e30fb81016f0cc25fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Бригады "Аль-Кудс" заявили о ракетном ударе по Иерусалиму