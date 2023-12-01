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Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму - РИА Новости, 01.12.2023
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23:28 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ierusalim-1913285132.html
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму - РИА Новости, 01.12.2023
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:28
2023-12-01T23:28
в мире
израиль
иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении организации. "Бригады "Аль-Кудс" возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим", - сообщается в заявлении группировки в Telegram-канале. Ранее минздрав в секторе Газа заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока перемирия в пятницу превысило 178 человек. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло "Исламского джихада" заявило о ракетном ударе по Иерусалиму

Бригады "Аль-Кудс" заявили о ракетном ударе по Иерусалиму

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Иерусалим. Архивное фото
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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" бригады "Аль-Кудс" заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, говорится в заявлении организации.
"Бригады "Аль-Кудс" возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим", - сообщается в заявлении группировки в Telegram-канале.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Ранее минздрав в секторе Газа заявлял, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока перемирия в пятницу превысило 178 человек.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
В миреИзраильИерусалимХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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